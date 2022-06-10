Van Büyükşehir duyurdu: Ulaşım bu saatlerde ücretsiz olacak

Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a gelişi sebebiyle 12:00-18:00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin 14 noktada ücretsiz olarak ulaşım hizmeti vereceğini duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilimizde tamamlanan kamu yatırımlarının açılışı için, 11 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'da Beşyol Meydanı'nda toplu açılış töreni gerçekleştirilecektir.

Yapılacak olan tören için Büyükşehir Belediyemize ait otobüsler 12:00-18:00 saatleri arasında 14 noktada ücretsiz olarak ulaşım hizmeti verecektir.

Araç ve yaya yoğunluğunun fazla olacağı göz önüne alınarak vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

ARAÇ KALKIŞ NOKTALARI