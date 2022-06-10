Van Büyükşehir duyurdu: Ulaşım bu saatlerde ücretsiz olacak

Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a gelişi sebebiyle 14 noktada ücretsiz olarak ulaşım hizmeti vereceğini duyurdu.

GENEL 10.06.2022, 09:02
Van Büyükşehir duyurdu: Ulaşım bu saatlerde ücretsiz olacak

Van Büyükşehir Belediyesi,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a gelişi sebebiyle 12:00-18:00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin 14 noktada ücretsiz olarak ulaşım hizmeti vereceğini duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilimizde tamamlanan kamu yatırımlarının açılışı için, 11 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'da Beşyol Meydanı'nda toplu açılış töreni gerçekleştirilecektir.

Yapılacak olan tören için Büyükşehir Belediyemize ait otobüsler 12:00-18:00 saatleri arasında 14 noktada ücretsiz olarak ulaşım hizmeti verecektir.

Araç ve yaya yoğunluğunun fazla olacağı göz önüne alınarak vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

ARAÇ KALKIŞ NOKTALARI

  • Edremit Yeni TOKİ
  • Edremit Kiracılar ve Eski TOKİ
  • Eminpaşa Mahallesi
  • Memur-Sen TOKİ
  • Şabaniye Caddesi (PTT Önü)
  • İskele 15 Temmuz Parkı
  • Kalecik TOKİ
  • İstasyon Mahallesi
  • Altıntepe Mahallesi ( Tren Yolu)
  • Bostaniçi Yalım Erez Caddesi
  • Bostaniçi Gündoğdu Mahallesi
  • Hacıbekir Mahallesi (Sürmeli)
  • Hacıbekir Mahallesi Hacıbekir Kültür Merkezi
  • Buzhane Mahallesi Terzioğlu Caddesi

Yorumlar (7)
VANLI 4 saat önce
bu miilet aptal değil akp tarihinin hezemetini alacak türkiye geneli onun için hevezlenmeyin
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Vanlı 4 saat önce
Öyle yapyrlar milet gitsin miting kalabalık olsun
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Alexxx 3 saat önce
Halkın parasını harcayın insanlar araçlarına benzin alamıyorlar siz ücretsiz ulaşım yapın sırf erdoğanın mitingi kalabalık olsun diye ama az kaldı elbet bu saltanat da bigün sona erecek sırf cumhurbaşkanı gelecek diye vanda heryerde temizlik var neden önceden böyle temizlik yapmıyordunuz
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Vanlı 3 saat önce
Akpartiye artık oy vermeyeceğiz. Aklı olan mitinge katılmaz. Kayhan türkmenoğlu ve torpil yaptıkları katılsın. Buraya kadar. Biz artık yokuz
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Knnozz 2 saat önce
Kampüs neden ücretsiz degil.Berlirli noktalar neden anlamış değilim
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Vanli 51 dakika önce
Bu valiyi diğer valilerden farklı sanıyorduk ilk izlenimlere dayanarak ama bakıyorum oda eskileri gibi bi partiye çalışıyor akp mitingine adam tolamak için kalabalık olsun diye ulaşımı yarın için bedava yapmış akpye gelince bedava garibana fakire gelince parayla boşuna. Çabalar bunlar otobüs dolusu bedavaya insanda getirdeniz yandasta getirseniz yalakada getirseniz memurlara zorunlu bile yapsanız gelmeyi son çırpınışlardır sandığa gömülecek o akp onu partiler çöplüğüne recebide emekliye torun sevmeye yollayacaz Bukadarda olmaz yemin ederim bunlar insanları aptal cahil canıyor bşey olmamış bişey yapmamışlar gibi insanların yüzüne arsızca bakabiliyor konuşabiliyor davranabiliyorlar hepimiz sabırszlıkla sandığı seçimi bekliyoruz akpyi ezeceZ oylarımızla sonra evlerinde artık yolsuzluk haksızlık adaletsizlik adam kayırma ayrımcılık hırsızlık yaparlar bunlara inan ya cahil olöası lazım ya öenfaatci çıkarcı yada onların taifesinde ve dini kullanlardan milleyetçiliye oynananlardan olması lazım kısacası boşuna yoruyorsunuz gömecez sizi sandğa yaptıklarınız karşılığı olarak yaptığınız haksızlıkların adeletsizliklerin faşistliğin hırsızlığın çalmanın çırpanın ülkeyi bölmenin bitirmenin karşılığı olarak
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Murat aslan 2 saat önce
Milletin faydasına birşey yapılmaz zaten
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