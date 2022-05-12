Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 mevsimlik işçinin isim listesi belli oldu!

Van Büyükşehir Belediyesi, 21 Genel Beden İşçisi, 13 Kamyon Şoförü, 5 Tır Şoförü, 5 Aşçı, 2 Loder Operatörü, 5 Silindir Operatörü, 2 Finişer Operatörü, 2 Dozer Operatörü, 3 Otobüs Şoförü ve 2 Freze (asfalt kazıma), 7 Erkek Özel Güvenlik Görevlisi, 3 Kadın Özel Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplamda 70 adet mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi alacağını duyurmuştu. Yapılan başvurular sonucunda toplamda 1.692 adet başvuru alınmıştır.

Genel Beden İşçisi kategorisine toplam 861 adet başvuru yapılmış olup, 592 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 269 adet başvuru tespit edilmiştir.

Kamyon Şoförü kategorisine toplam 196 adet başvuru yapılmış olup, 144 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 52 adet başvuru tespit edilmiştir.

Tır Şoförü kategorisine toplam 37 adet başvuru yapılmış olup, 25 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 12 adet başvuru tespit edilmiştir.

Aşçı kategorisine toplam 29 adet başvuru yapılmış olup, 18 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 11 adet başvuru tespit edilmiştir. Loder Operatörü kategorisine toplam 34 adet başvuru yapılmış olup, 8 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 26 adet başvuru tespit edilmiştir.

Silindir Operatörü kategorisine toplam 15 adet başvuru yapılmış olup, 12 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 3 adet başvuru tespit edilmiştir.

Finişer Operatörü kategorisine toplam 5 adet başvuru yapılmış olup, 4 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 1 adet başvuru tespit edilmiştir.

Dozer Operatörü kategorisine toplam 5 adet başvuru yapılmış olup, 3 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 2 adet başvuru tespit edilmiştir.

Freze (Asfalt Kazıma) kategorisine toplam 1 adet başvuru yapılmış olup, yeterli çoğunluk sağlanmadığı nedeniyle başvuru sahibi noter kurası çekilmeden işbaşı yapmaya hak kazanmıştır.

Otobüs Şoförü kategorisine toplam 88 adet başvuru yapılmış olup, 57 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 31 adet başvuru tespit edilmiştir.

Erkek Özel Güvenlik Görevlisi kategorisine toplam 346 adet başvuru yapılmış olup, 196 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 150 adet başvuru tespit edilmiştir.

Kadın Özel Güvenlik Görevlisi kategorisine toplam 75 adet başvuru yapılmış olup, 31 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 44 adet başvuru tespit edilmiştir.

Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 14:00’da Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet binasında bulunan 1.Nolu toplantı salonunda Noter huzurunda yapılacak kura yöntemiyle belirlenecektir.

Noter kura çekimine dahil olacak müracaat sahiplerinin isim listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Şehrivan gazetesi