Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 mevsimlik işçinin isim listesi belli oldu!

Van Büyükşehir Belediyesi’nin alacağı 70 mevsimlik işçinin isim listesi belli oldu.

GENEL 12.05.2022, 18:19
Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 mevsimlik işçinin isim listesi belli oldu!

Van Büyükşehir Belediyesi, 21 Genel Beden İşçisi, 13 Kamyon Şoförü, 5 Tır Şoförü, 5 Aşçı, 2 Loder Operatörü, 5 Silindir Operatörü, 2 Finişer Operatörü, 2 Dozer Operatörü, 3 Otobüs Şoförü ve 2 Freze (asfalt kazıma), 7 Erkek Özel Güvenlik Görevlisi, 3 Kadın Özel Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplamda 70 adet mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi alacağını duyurmuştu. Yapılan başvurular sonucunda toplamda 1.692 adet başvuru alınmıştır.

  • Genel Beden İşçisi kategorisine toplam 861 adet başvuru yapılmış olup, 592 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 269 adet başvuru tespit edilmiştir.
  • Kamyon Şoförü kategorisine toplam 196 adet başvuru yapılmış olup, 144 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 52 adet başvuru tespit edilmiştir.
  • Tır Şoförü kategorisine toplam 37 adet başvuru yapılmış olup, 25 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 12 adet başvuru tespit edilmiştir.
  • Aşçı kategorisine toplam 29 adet başvuru yapılmış olup, 18 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 11 adet başvuru tespit edilmiştir.   Loder Operatörü kategorisine toplam 34 adet başvuru yapılmış olup, 8 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 26 adet başvuru tespit edilmiştir.
  • Silindir Operatörü kategorisine toplam 15 adet başvuru yapılmış olup, 12 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 3 adet başvuru tespit edilmiştir.
  • Finişer Operatörü kategorisine toplam 5 adet başvuru yapılmış olup, 4 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 1 adet başvuru tespit edilmiştir.
  • Dozer Operatörü kategorisine toplam 5 adet başvuru yapılmış olup, 3 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 2 adet başvuru tespit edilmiştir.
  • Freze (Asfalt Kazıma) kategorisine toplam 1 adet başvuru yapılmış olup, yeterli çoğunluk sağlanmadığı nedeniyle başvuru sahibi noter kurası çekilmeden işbaşı yapmaya hak kazanmıştır.
  • Otobüs Şoförü kategorisine toplam 88 adet başvuru yapılmış olup, 57 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 31 adet başvuru tespit edilmiştir.
  • Erkek Özel Güvenlik Görevlisi kategorisine toplam 346 adet başvuru yapılmış olup, 196 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 150 adet başvuru tespit edilmiştir.
  • Kadın Özel Güvenlik Görevlisi kategorisine toplam 75 adet başvuru yapılmış olup, 31 adet adayın başvurusu kabul edilmiştir. Kriterlere haiz olmayan 44 adet başvuru tespit edilmiştir.

Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 13 Mayıs 2022 Cuma günü  saat 14:00’da Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet binasında bulunan 1.Nolu toplantı salonunda Noter huzurunda yapılacak kura yöntemiyle belirlenecektir.

Noter kura çekimine dahil olacak müracaat sahiplerinin isim listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Şehrivan gazetesi

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Takımlar O P
1. Sakaryaspor 38 84
2. 1461 Trabzon FK 38 74
3. Bodrumspor 38 72
4. Sivas Belediyespor 38 69
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 38 66
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 38 66
7. Çorum FK 38 65
8. Afjet Afyonspor 38 62
9. Ankaraspor 38 55
10. Somaspor 38 53
11. İnegölspor 38 51
12. Etimesgut Belediyespor 38 47
13. Serik Belediyespor 38 45
14. Sarıyer 38 43
15. Diyarbekirspor 38 41
16. Adıyaman FK 38 41
17. Turgutluspor 38 37
18. Ergene Velimeşespor 38 35
19. Niğde Anadolu FK 38 29
20. Kahramanmaraşspor 38 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21