Van Büyükşehir Belediyesi’nin alacağı 33 işçinin isim listesi belli oldu!

31 Aralık 2021 tarihinde ilana çıkan Van Büyükşehir Belediyesi’ne alınacak olan 33 adet daimi işçi başvurularına ilişkin olarak ilan şartnamesinde belirlenen kamyon şoförleri ve iş makinası operatörleri için kura çekimi yapıldı. Toplam 639 kamyon şoförü, 118 adet Beko Loder yükleyici operatörü, 24 adet Ekskavatör operatörü ve 9 adet Forklift operatörü Büyükşehir Belediyesi tarafından istenen şartları sağladığı belirlenerek kuraya tabii tutuldu.

639 kamyon şoförü adayından mülakata hak kazanan 30 adayın isim, soyisim ve T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi:

Adnan Artim 3850

Necmettin İşbilir 8774

Cihat Demir 0530

İlhan Güdürü 5662

Murat Erdem 3962

Murat İşleyen 7216

Osman Meydan 1610

Zafer Karaman 7872

Metin Koç 5412

Yaşar Almali 1482

Doğan Sonkaya 6178

Ömer Ersidar 1314

Remzi Çiftçi 9558

Enes Tel 6048

Volkan Kaya 5434

Bulut Öngün 4780

İnal Çiftçiözü 5148

Salman Geçkil 7772

Memet Nezir Savaşlı 2486

Vedat Özdemir 5114

Orhan Sagun 7252

Ferdi İdem 9134

Cabbar Çiftçi 3054

Emre Temel 9870

Erdal Elter 9652

Şahin Karakaya 3320

Sadrettin Oruk 8972

Bilgin Sinoğlu 9200

Yasin Kulup 7226

İsmail Barlık 1650

118 Beko Loder yükleyici operatöründen mülakat hakkı kazanan 21 adayın isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi:

Sungur Doğu 3784

Yusuf Cenger 1730

Ertan Eşme 9276

Taner Kösem 7952

Adem Güneş 3300

Yasin Cenger 4334

Sinan Bali 0626

Niyazi Oyğar 8090

Eren Koç 9120

Emrah Kutlu 4868

Şinasi Erez 6246

İlhan Polater 7420

Aydın Duran 1272

Ergün Deymez 9356

İrfan Baran 8638

Zafer Barış 1638

Ümit Çakı 8880

Yemen Pınaroğlu 6618

Ümit Yakut 0160

Abdulmuttalip Beyazalma 0408

Osman Yeke 1246

24 adet Ekskavatör operatöründen mülakat hakkı kazanan 6 adayın isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi:

Erol Kösem 8526

Ali Erörs 3794

Emre Kırmızıkaya 8662

Yaşar Karaçavuş 5538

Bilal Gökdaşoğlu 7256

Erdal Yıldırım 1312

9 adet Forklift operatöründen mülakat hakkı kazanan 3 adayın isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi:

Osman Malay 6386

Mehmet Akşit 0136

Samet Güvener 9050

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