Van Büyükşehir Belediyesi’nin alacağı 33 işçinin isim listesi belli oldu!
31 Aralık 2021 tarihinde ilana çıkan Van Büyükşehir Belediyesi’ne alınacak olan 33 adet daimi işçi başvurularına ilişkin olarak ilan şartnamesinde belirlenen kamyon şoförleri ve iş makinası operatörleri için kura çekimi yapıldı.
31 Aralık 2021 tarihinde ilana çıkan Van Büyükşehir Belediyesi’ne alınacak olan 33 adet daimi işçi başvurularına ilişkin olarak ilan şartnamesinde belirlenen kamyon şoförleri ve iş makinası operatörleri için kura çekimi yapıldı. Toplam 639 kamyon şoförü, 118 adet Beko Loder yükleyici operatörü, 24 adet Ekskavatör operatörü ve 9 adet Forklift operatörü Büyükşehir Belediyesi tarafından istenen şartları sağladığı belirlenerek kuraya tabii tutuldu.
639 kamyon şoförü adayından mülakata hak kazanan 30 adayın isim, soyisim ve T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi:
Adnan Artim 3850
Necmettin İşbilir 8774
Cihat Demir 0530
İlhan Güdürü 5662
Murat Erdem 3962
Murat İşleyen 7216
Osman Meydan 1610
Zafer Karaman 7872
Metin Koç 5412
Yaşar Almali 1482
Doğan Sonkaya 6178
Ömer Ersidar 1314
Remzi Çiftçi 9558
Enes Tel 6048
Volkan Kaya 5434
Bulut Öngün 4780
İnal Çiftçiözü 5148
Salman Geçkil 7772
Memet Nezir Savaşlı 2486
Vedat Özdemir 5114
Orhan Sagun 7252
Ferdi İdem 9134
Cabbar Çiftçi 3054
Emre Temel 9870
Erdal Elter 9652
Şahin Karakaya 3320
Sadrettin Oruk 8972
Bilgin Sinoğlu 9200
Yasin Kulup 7226
İsmail Barlık 1650
118 Beko Loder yükleyici operatöründen mülakat hakkı kazanan 21 adayın isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi:
Sungur Doğu 3784
Yusuf Cenger 1730
Ertan Eşme 9276
Taner Kösem 7952
Adem Güneş 3300
Yasin Cenger 4334
Sinan Bali 0626
Niyazi Oyğar 8090
Eren Koç 9120
Emrah Kutlu 4868
Şinasi Erez 6246
İlhan Polater 7420
Aydın Duran 1272
Ergün Deymez 9356
İrfan Baran 8638
Zafer Barış 1638
Ümit Çakı 8880
Yemen Pınaroğlu 6618
Ümit Yakut 0160
Abdulmuttalip Beyazalma 0408
Osman Yeke 1246
24 adet Ekskavatör operatöründen mülakat hakkı kazanan 6 adayın isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi:
Erol Kösem 8526
Ali Erörs 3794
Emre Kırmızıkaya 8662
Yaşar Karaçavuş 5538
Bilal Gökdaşoğlu 7256
Erdal Yıldırım 1312
9 adet Forklift operatöründen mülakat hakkı kazanan 3 adayın isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi:
Osman Malay 6386
Mehmet Akşit 0136
Samet Güvener 9050
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