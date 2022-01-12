Van Büyükşehir Belediyesi’nin alacağı 33 işçinin isim listesi belli oldu!

31 Aralık 2021 tarihinde ilana çıkan Van Büyükşehir Belediyesi’ne alınacak olan 33 adet daimi işçi başvurularına ilişkin olarak ilan şartnamesinde belirlenen kamyon şoförleri ve iş makinası operatörleri için kura çekimi yapıldı.

GENEL 12.01.2022, 15:36 12.01.2022, 15:41
Van Büyükşehir Belediyesi’nin alacağı 33 işçinin isim listesi belli oldu!

31 Aralık 2021 tarihinde ilana çıkan Van Büyükşehir Belediyesi’ne alınacak olan 33 adet daimi işçi başvurularına ilişkin olarak ilan şartnamesinde belirlenen kamyon şoförleri ve iş makinası operatörleri için kura çekimi yapıldı. Toplam 639 kamyon şoförü, 118 adet Beko Loder yükleyici operatörü, 24 adet Ekskavatör operatörü ve 9 adet Forklift operatörü Büyükşehir Belediyesi tarafından istenen şartları sağladığı belirlenerek kuraya tabii tutuldu. 

639 kamyon şoförü adayından mülakata hak kazanan 30 adayın isim, soyisim ve T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi:  

Adnan Artim 3850 

Necmettin İşbilir 8774 

Cihat Demir 0530  

İlhan Güdürü 5662  

Murat Erdem 3962  

Murat İşleyen 7216 

Osman Meydan 1610 

Zafer Karaman 7872 

Metin Koç 5412 

Yaşar Almali 1482 

Doğan Sonkaya 6178  

Ömer Ersidar 1314  

Remzi Çiftçi 9558 

Enes Tel 6048  

Volkan Kaya 5434  

Bulut Öngün 4780  

İnal Çiftçiözü 5148  

Salman Geçkil 7772 

Memet Nezir Savaşlı 2486  

Vedat Özdemir 5114  

Orhan Sagun 7252  

Ferdi İdem 9134 

Cabbar Çiftçi 3054  

Emre Temel 9870  

Erdal Elter 9652  

Şahin Karakaya 3320  

Sadrettin Oruk 8972 

Bilgin Sinoğlu 9200 

Yasin Kulup 7226  

İsmail Barlık 1650  

118 Beko Loder yükleyici operatöründen mülakat hakkı kazanan 21 adayın isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi: 

Sungur Doğu 3784  

Yusuf Cenger 1730  

Ertan Eşme 9276  

Taner Kösem 7952 

Adem Güneş 3300  

Yasin Cenger 4334  

Sinan Bali 0626  

Niyazi Oyğar 8090  

Eren Koç 9120  

Emrah Kutlu 4868  

Şinasi Erez 6246  

İlhan Polater 7420  

Aydın Duran 1272  

Ergün Deymez 9356  

İrfan Baran 8638  

Zafer Barış 1638  

Ümit Çakı 8880 

Yemen Pınaroğlu 6618  

Ümit Yakut 0160  

Abdulmuttalip Beyazalma 0408 

Osman Yeke 1246 

24 adet Ekskavatör operatöründen mülakat hakkı kazanan 6 adayın isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi: 

Erol Kösem 8526  

Ali Erörs 3794 

Emre Kırmızıkaya 8662 

Yaşar Karaçavuş 5538  

Bilal Gökdaşoğlu 7256 

Erdal Yıldırım 1312  

9 adet Forklift operatöründen mülakat hakkı kazanan 3 adayın isim, soy isim ve T.C. kimlik numaralarının son 4 hanesi: 

Osman Malay 6386 

Mehmet Akşit 0136 

Samet Güvener 9050

WanHaber.com Özel

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