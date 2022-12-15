Van Büyükşehir Belediyesine alınacak 55 daimi işçinin isim listesi belli oldu!

Van Büyükşehir Belediyesine alınacak 55 daimi işçinin isim listesi video şeklinde olup listeler elimize ulaştığı anda sitemizden ulaşabileceksiniz. Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere alacağı 55 daimi işçinin (otobüs şoförü) kurası noter huzurunda çekildi.

Belediyenin Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekimi Van 1. Noteri Mustafa Delat tarafından gerçekleştirildi. Personel alımlarını şeffaflık ve liyakat esaslarına göre yapan Van Büyükşehir Belediyesi, iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alımı yapılacak olan 55 daimi işçi (otobüs şoförü) için açık iş ilanı sayısının 3 katı olan 165 adet otobüs şoförü adayı belirlendi.

Edremit İlçesi’ndeki Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimi belirlenen şartları taşıyan 633 kişi arasında gerçekleştirildi. Kura çekiminin hayırlı olmasını temenni eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, kura çekiminin hem belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladığını hem de adayların burada canlı olarak kurayı izlediğini belirtti. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren kura sonucunda isimleri çıkan adayların listesi de kısa süre içinde Van Büyükşehir Belediyesi Resmi internet sitesinin duyurular kısmında yayınlanacak.

Şehrivan Gazetesi