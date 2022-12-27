Van Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar! İşte yeni yönetim şeması
Van Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişimleri yaşandı. Yeni yönetim şeması belli oldu.
Göreve atandıktan sonra önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönetimi ile yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Dr. Ozan Balcı ekibiyle ilgili ilk değişiklikleri yaptı.
Van Valisi olarak atandıktan sonra aynı zamanda Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim kademesinde bazı değişiklikler yaptı. Daire başkanlıklarına yeni isimlerin görevlendirilirken danışman kadrosuna da yeni bir isim dahil edildi. Van Valiliği'nin danışman kadrosunda en çok dikkat çeken atamalardan birisi danışmanlık görevinde oldu.
Geçmişte Van Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü birimini kuran, Van Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü Kültür Yayınları Yazı İşleri Müdürlüğü ve bir çok yaygın medya organının temsilciliğini yapan Vanlı gazeteci/yazar İkram Kali, Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak görevlendirildi. Danışman kadrosu ile birlikte Van Büyükşehir’de Daire Başkanlıkları konusunda da beş değişiklik yapıldı.
Balcı’nın aldığı karar ile Van Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve bu beş başkanlığın yanında BELVAN Genel Müdürlüğü’nde de değişiklikler yapıldı.
İŞTE YENİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Öte yandan yapılan atamalar sonrası;
Zabıta Daire Başkanlığı’na Yusuf Coşar
Fen İşleri Daire Başkanlığı’na Halil İbrahim Orbay
Ulaşım Daire Başkanlığına Kemal Mescioğlu
Çevre Koruma Daire Başkanlığına Mucip Güven atandı.
Yusuf Coşar’dan boşalan BELVAN Genel Müdürlüğü’nde ise Sedat Ünal görevlendirildi.
İŞTE BÜYÜKŞEHİR’İN TEŞKİLAT ŞEMASI
Öte yeni atamalar sonrası oluşan Van Büyükşehir Belediyesi’nin yeni teşkilat şeması:
Başkan / Dr. Ozan BALCI
Teftiş Kurulu Başkanlığı / Yusuf AKTAŞ
İç Denetim Birimi Başkanlığı / Faruk ÇELİKHAN
Özel Kalem Müdürlüğü / Nihat ARPA
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü / Fatih SEVİNÇ
Danışman / Emre GÜRAY
Danışman / Sinan HAKAN
Danışman / İkram KALİ
Genel Sekreter / Mehmet Fatih ÇELİKEL
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı / Ramazan GÖKDEMİR
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı / Mehmet Sedat ÜNAL
1.Hukuk Müşavirliği / Tolga ÖZDEMİR
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü / Handan BORAN
Genel Sekreter Yardımcısı / Nihat ARPA
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Nihat ARPA
Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı / Adnan ERGENÇ
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı / Adil ALLAHVERDİ
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Erkan AKIN
Genel Sekreter Yardımcısı / Doç.Dr. Ali ÖZVAN
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı / Sahip GÖRENDAĞLI
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı / Cem BARTIN
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı / Seyfullah ŞAĞBAN
Ulaşım Dairesi Başkanlığı / Kemal Mescioğlu
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı / Mehmet KAPTANOĞLU
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı / Mucib GÜVEN
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Yusuf ALTUN
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı / Cevdet BAŞER
Genel Sekreter Yardımcısı / Fazıl TAMER
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı / Muhammed KARAAHMETOĞLU
İtfaiye Dairesi Başkanlığı / Abdulillah ARVAS
İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı / Selim ELHANSU
Genel Sekreter Yardımcısı / Esiner ÇETİN
Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı / Sinan ÖZDEMİR
Zabıta Dairesi Başkanlığı / Yusuf COŞAR
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Ekrem TANIŞ
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı / Orhan GÜLAÇAR
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı / Mehmet Nuri BEKİROĞLU
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Selma BİÇEK
UKOME / Taner ÇITAK
AYKOME / Fatih Karani ÇOMAK
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