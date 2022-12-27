Van Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar! İşte yeni yönetim şeması

Van Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişimleri yaşandı. Yeni yönetim şeması belli oldu.

GENEL 27.12.2022, 14:28 27.12.2022, 14:34
Van Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar! İşte yeni yönetim şeması

Göreve atandıktan sonra önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönetimi ile yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Dr. Ozan Balcı ekibiyle ilgili ilk değişiklikleri yaptı.

Van Valisi olarak atandıktan sonra aynı zamanda Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim kademesinde bazı değişiklikler yaptı. Daire başkanlıklarına yeni isimlerin görevlendirilirken danışman kadrosuna da yeni bir isim dahil edildi. Van Valiliği'nin danışman kadrosunda en çok dikkat çeken atamalardan birisi danışmanlık görevinde oldu.

Geçmişte Van Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü birimini kuran, Van Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü Kültür Yayınları Yazı İşleri Müdürlüğü ve bir çok yaygın medya organının temsilciliğini yapan Vanlı gazeteci/yazar İkram Kali, Büyükşehir Belediyesi’nde danışman olarak görevlendirildi. Danışman kadrosu ile birlikte Van Büyükşehir’de Daire Başkanlıkları konusunda da beş değişiklik yapıldı.

Balcı’nın aldığı karar ile Van Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve bu beş başkanlığın yanında BELVAN Genel Müdürlüğü’nde de değişiklikler yapıldı.

İŞTE YENİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öte yandan yapılan atamalar sonrası;

Zabıta Daire Başkanlığı’na Yusuf Coşar

Fen İşleri Daire Başkanlığı’na Halil İbrahim Orbay

Ulaşım Daire Başkanlığına Kemal Mescioğlu

Çevre Koruma Daire Başkanlığına Mucip Güven atandı.

Yusuf Coşar’dan boşalan BELVAN Genel Müdürlüğü’nde ise Sedat Ünal görevlendirildi.

İŞTE BÜYÜKŞEHİR’İN TEŞKİLAT ŞEMASI

Öte yeni atamalar sonrası oluşan Van Büyükşehir Belediyesi’nin yeni teşkilat şeması:

Başkan / Dr. Ozan BALCI

Teftiş Kurulu Başkanlığı / Yusuf AKTAŞ

İç Denetim Birimi Başkanlığı / Faruk ÇELİKHAN

Özel Kalem Müdürlüğü / Nihat ARPA

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü / Fatih SEVİNÇ

Danışman / Emre GÜRAY

Danışman / Sinan HAKAN

Danışman / İkram KALİ

Genel Sekreter / Mehmet Fatih ÇELİKEL

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı / Ramazan GÖKDEMİR

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı / Mehmet Sedat ÜNAL

1.Hukuk Müşavirliği / Tolga ÖZDEMİR

Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü / Handan BORAN

Genel Sekreter Yardımcısı / Nihat ARPA

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Nihat ARPA

Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı / Adnan ERGENÇ

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı / Adil ALLAHVERDİ

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Erkan AKIN

Genel Sekreter Yardımcısı / Doç.Dr. Ali ÖZVAN

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı / Sahip GÖRENDAĞLI

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı / Cem BARTIN

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı / Seyfullah ŞAĞBAN

Ulaşım Dairesi Başkanlığı / Kemal Mescioğlu

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı / Mehmet KAPTANOĞLU

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı / Mucib GÜVEN

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Yusuf ALTUN

Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı / Cevdet BAŞER

Genel Sekreter Yardımcısı / Fazıl TAMER

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı / Muhammed KARAAHMETOĞLU

İtfaiye Dairesi Başkanlığı / Abdulillah ARVAS

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı / Selim ELHANSU

Genel Sekreter Yardımcısı / Esiner ÇETİN

Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı / Sinan ÖZDEMİR

Zabıta Dairesi Başkanlığı / Yusuf COŞAR

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Ekrem TANIŞ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı / Orhan GÜLAÇAR

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı / Mehmet Nuri BEKİROĞLU

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Selma BİÇEK

UKOME / Taner ÇITAK

AYKOME / Fatih Karani ÇOMAK

Şehrivan Gazetesi

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