Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ilk maçına hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi O Grubunda mücadele edecek olan Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

19 Mart Cumartesi günü ilk karşılaşmasını İkinisan Şengençler Kadın Futbol Takımıyla yapması planlanan Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, bu karşılaşmanın ileri tarihe ertelenmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

İŞGEM Semt Sahasında teknik sorumlular Ayhan Emre Öztürkçü ve Narin Keve yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlıları akşam antrenmanda Kulüp Başkanı Fatih Sevinç ziyaret etti. Kadınların sporun her alanında yer alması gerektiğini belirten Başkan Fatih Sevinç, takıma ve hocalara güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Motivasyon konuşmalarının ardından düz koşu, ısınma ve birebir mücadele ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.İHA