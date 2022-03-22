Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı ilk maçına hazırlanıyor
Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. İlk hafta karşılaşması ertelenen kadın futbol takımı, 2. hafta mücadelesini de bay geçecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi O Grubunda mücadele edecek olan Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
19 Mart Cumartesi günü ilk karşılaşmasını İkinisan Şengençler Kadın Futbol Takımıyla yapması planlanan Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, bu karşılaşmanın ileri tarihe ertelenmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
İŞGEM Semt Sahasında teknik sorumlular Ayhan Emre Öztürkçü ve Narin Keve yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlıları akşam antrenmanda Kulüp Başkanı Fatih Sevinç ziyaret etti. Kadınların sporun her alanında yer alması gerektiğini belirten Başkan Fatih Sevinç, takıma ve hocalara güvenlerinin tam olduğunu belirtti.
Motivasyon konuşmalarının ardından düz koşu, ısınma ve birebir mücadele ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.İHA
|İmsak
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|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
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|68
|2. 1461 Trabzon FK
|30
|64
|3. Bodrumspor
|30
|57
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|30
|54
|5. Sivas Belediyespor
|30
|53
|6. Afjet Afyonspor
|30
|50
|7. Çorum FK
|30
|48
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|9. Somaspor
|29
|48
|10. İnegölspor
|30
|45
|11. Ankaraspor
|30
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|30
|36
|13. Serik Belediyespor
|30
|33
|14. Diyarbekirspor
|30
|32
|15. Sarıyer
|30
|32
|16. Adıyaman FK
|30
|29
|17. Turgutluspor
|30
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|30
|27
|19. Niğde Anadolu FK
|30
|17
|20. Kahramanmaraşspor
|30
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17