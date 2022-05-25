Van Büyükşehir Belediyesi 32 adet otobüs hattını kiraya vereceğini açıkladı!

Basın İlan Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre; İhale 01.06.2022 tarihinde saat 11.00'de Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi Toplantı Salonu (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Erek Dağı Caddesi No: 46 İpekyolu/VAN) adresinde yapılacak.

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