Van Büyükşehir Belediyesi 32 adet otobüs hattını kiraya vereceğini açıkladı!
Van Büyükşehir Belediyesi, Kapıköy Sınır Kapısı güzergâhında çalıştırılacak üzere 32 adet VK plakalı otobüs hattını 10 yıllığına kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre; İhale 01.06.2022 tarihinde saat 11.00'de Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi Toplantı Salonu (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Erek Dağı Caddesi No: 46 İpekyolu/VAN) adresinde yapılacak.
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