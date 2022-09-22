Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni Başhekimi belli oldu!

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Kamil Yavuzer'den boşalan Başhekimlik görevine Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Kadir Bartın atandı.

GENEL 22.09.2022, 15:32 22.09.2022, 17:31
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni Başhekimi belli oldu!

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kamil Yavuzer, geçtiğimiz haftalarda görevinden istifa etmişti. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekimlik görevine Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Kadir Bartın atandı.

Şehrivan Gazetesi

Yorumlar (0)
22
kapalı
Namaz Vakti 22 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1