Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni Başhekimi belli oldu!
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Kamil Yavuzer'den boşalan Başhekimlik görevine Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Kadir Bartın atandı.
GENEL 22.09.2022, 15:32 22.09.2022, 17:31
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