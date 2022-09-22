Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni Başhekimi belli oldu!

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kamil Yavuzer, geçtiğimiz haftalarda görevinden istifa etmişti. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekimlik görevine Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Kadir Bartın atandı.

Şehrivan Gazetesi