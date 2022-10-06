Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni Başhekimi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer görevinden istifa etmişti. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan ve geçtiğimiz yıl başhekimliğe atanan Dr. Yavuzer, önceki dönem hastane başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik’ten görevi teslim almıştı. Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni Başhekimi olarak atandı.

Serhatnews