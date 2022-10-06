Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni Başhekimi belli oldu!
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer’in istifası ardından yerine Doç. Dr. Remzi Sarıkaya Başhekim olarak atandı.
Geçtiğimiz günlerde Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer görevinden istifa etmişti. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan ve geçtiğimiz yıl başhekimliğe atanan Dr. Yavuzer, önceki dönem hastane başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik’ten görevi teslim almıştı. Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni Başhekimi olarak atandı.
Serhatnews
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4