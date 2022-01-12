Van Berberler ve Kuaförler Seçimini Yaptı
Van Berberler ve Kuaförler Odası’nın 24. Olağan Genel Kurulu özel bir düğün salonunda yapıldı. 2 liste gidilen seçimde mevcut Başkan Veysel Koç, güven tazeledi.
Van'da Berber, Kuaförler ve Güzellik Salonları sandık başına gitti. Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı 24. Olağan Genel Kurulunda 2 aday kıyasıya yarıştı. Faaliyet, denetim ve mali raporların okunmasının ardından seçime gidildi.
Kullanılan oyların 415’ünü alan mevcut oda Başkanı Veysel Koç güven tazeledi. Düğün Salonu'nda yapılan seçimde . 660 delegenin oy kullandığı genel kurulda mevcut başkan Veysel Koç 415 oy alırken Barış Işık ise 233 oyda kaldı 12 oy ise geçersiz sayıldı. Koç’un yönetimi şu isimlerden oluştu. Nurgül Erdem, Murat Aslan, Uğur Çakar, Hasan Hüseyinoğlu, Mürsel Canoğlu, ve Zehra Tutgaç’tan oluştu.
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|O
|P
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|20
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|20
|39
|3. Başakşehir
|20
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|20
|33
|5. Fenerbahçe
|20
|32
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|20
|32
|7. Gaziantep FK
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|31
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
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|27
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|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
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|20
|18
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|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
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|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandırmaspor
|19
|32
|6. İstanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Gençlerbirliği
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
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|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Keçiörengücü
|19
|22
|14. Manisa Futbol Kulübü
|19
|22
|15. Menemen Belediyespor
|19
|22
|16. Altınordu
|19
|22
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
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|35
|5. West Ham United
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
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|31
|8. Wolverhampton Wanderers
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|28
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|19
|27
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|18
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|24
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|20
|23
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|20
|23
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|19
|22
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10