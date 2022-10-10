Van Barosu'nun yeni başkanı belli oldu!

Van Barosu'nun 28. Olağan Genel Kurulu da baronun Tahir Elçi Konferans Salonu'nda dün erken saatlerde başladı. Binden fazla avukatın kayıtlı olduğu baroda 3 aday yarıştı. Bugün 28'ncisi yapılan Van Barosu Olağan Genel Kurulunda Avukat Sinan Özaraz, yeni baro başkanı seçildi.

Şehrivan Gazetesi