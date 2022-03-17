Van AVM çekiliş sonuçları açıklandı! İşte arabayı kazanan isim

Van AVM'den yapılan açıklamada 10 Mart 2022 tarihinde çekilmesi planlanan kampanya kurasının hava koşulları ve çeşitli nedenlerle 17 Mart 2022 tarihine ertelendiği duyurulmuştu. Bugün saat 13.00'da Van AVM'de kura çekilişi vatandaşların önünde noter kurasıyla belirlendi.

VAN AVM içerisindeki mağazalardan (VAN AVM içerisindeki bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, her türlü hediye çeki ile yapılan alışverişler, mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, TL/DK yüklemeleri, Steam/ Netflix/ Google/Online Oyunlar gibi her türlü platformlara ait kontör/kredi/para yüklemeleri, şans ve talih oyunu harcamaları, mücevherat dışındaki işlenmemiş olan kuyum ürünleri (çeyrek altın, tam altın vg gibi), tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecek alışverişleri, restoranlarda/eğlence mekanlarında tüketilen alkollü içecek alışverişleri ile ürün teslimatı VAN AVM içerisindeki mağazalardan yapılmış olsa dahi AVM içerisindeki mağazaların internet sitesinden yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.)

Aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve katları tutarında (her 100 TL’ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yapıp fiş/fatura/e-arşiv/e-faturalarıyla birlikte kampanya katılım noktalarına giden bireysel müşterilere kampanyaya kayıt yaptırarak katılım hakkı kazanmıştı.

KAZANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Van AVM araba çekilişini kazanan kişi 399006 numaralı kuponun sahibi Vedat Kaya oldu.

Van AVM araba çekilişi yedek kazanan kişi ise 369661 numaralı kuponun sahibi Kezban Karaca oldu.

Araba kura çekilişinin vatandaşın gözleri önünde, noter huzurunda yapıldı.

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Şehrivan Gazetesi