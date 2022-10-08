Van Aksa'dan yoğunluk açıklaması: Personel sayımızı artırdık

Doğal gazın diğer yakıtlara oranla çok avantajlı hale geldiğini ve bunun da son dönemde doğal gaza talebi önceki yıllara kıyasla çok yüksek oranda artırdığını belirten Aksa Doğalgaz Van Şirket Müdürü Müsayip Akyüz, artan yoğunluğa karşı tüm ekiplerin çalışmalarına yoğunluk verdiğini dile getirdi.

"ABONELİK TALEPLERİ KIYASLANAMAYACAK KADAR ARTTI"

Akyüz tüm çalışanların abone talepleri ve memnuniyeti için çalıştıklarını, gişelerin tamamında iş ve işlemlerin aralıksız sürdürüldüğünü, gişe sayısını da bu dönemde artırdıklarını belirtti. “Kömür fiyatlarındaki artışla birlikte doğal gaz çok daha ekonomik hale geldiğinden, doğal gaza olan talep önceki yıllara göre çok daha fazla arttı.

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla üniversite öğrencilerinin gelmesi, tayin ve atama dönemlerinin başlaması ve havaların bu yıl daha erken soğumaya başlaması da eklenince yoğunluk daha da artıyor. Abonelik talepleri bu haftalarda olağan dönemlerle kıyaslanamayacak kadar artmış durumda. Arkadaşlarımız fazla mesai dahil her türlü özveriyi göstererek yoğun talebe yetişmeye ve tüm abonelerimize en hızlı şekilde hizmet vermeye çalışıyor.” dedi.

"YOĞUN TALEBE YETİŞMEK İÇİN ÖNLEMLER ALDIK"

Akyüz, ekiplerinin hem yeni doğal gaz abonelikleri hem fatura ödemeleri hem de yeni doğal gaz tesisat kontrol ve gaz açma işlemlerini fazla mesai yaparak hızlandırdıklarını ve en kısa sürede tüm abonelere doğal gaz ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti. “Olağan iş ve işlemlerde herhangi bir aksama bulunmuyor. Yoğun talebe yetişmek için ayrıca önlemler aldık. Van Merkez ofis ve Erciş şubelerine ait gişe ve personel sayımızı artırdık. İsteyen herkese en kısa sürede doğal gaz ulaştırmak, bu hizmetten tüm vatandaşlarımızın faydalanması bizlerin de en büyük arzumuz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaşanan olağan dışı yoğunluk nedeniyle gösterdikleri anlayış için abonelerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Havadis