Van'a yeni Valilik binası yapılacak! İşte yeni Valilik binasının yapılacağı yer

1988 yılında kurulan ve 2011 yılında meydana gelen depremde hasar gören ardından güçlendirilerek yeniden hizmet vermeye devam eden hükümet binasının taşınacağı yer belli oldu. Konu ile ilgili bilgi veren Van Valisi Dr. Ozan Balcı, yeni valilik binasının ihale edileceğini söyledi.

Vali Balcı, “Kamu hizmetlerinin daha kolay verilebilmesi için Van Adalet Sarayı yanında bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) binasının bulunduğu alana yeni Valilik Binası ihale edilecek.” dedi. Vatandaşların 1988 yılından bu yana hizmet aldığı 11 bin 566 dönüm üzerine kurulu ve 3 bloktan oluşan hükümet konağının yerine ne yapılacağı ise merak konusu oldu.

15 VALİ GÖREV YAPTI

Kentin merkezinde bulunan Hükümet Binasında, 1988 yılından bu yana 15 bürokrat, valilik görevi yaptı. 1988-2023 yılları arasında Van’da Vali olarak görev yapanlar ise;

Özdemir HANOĞLU (27.04.1984 - 15.08.1988)

Adnan DARENDELİLER (26.08.1988 - 26.08.1991)

Nurettin TURAN (28.08.1991 - 13.02.1992)

Mahmut YILBAŞ (24.02.1992 - 20.10.1995)

Abdulkadir SARI (19.04.1996 - 01.10.1999)

Durmuş KOÇ (06.10.1999 - 05.02.2003)

Hikmet TAN (09.02.2003 - 13.09.2004)

Mehmet Niyazi TANILIR (14.09.2004 - 22.03.2007)

Özdemir ÇAKACAK (23.03.2007 - 20.06.2009)

Münir KARALOĞLU (29.06.2009 - 13.08.2013)

Aydın Nezih DOĞAN (28.08.2013 - 22.02.2015)

İbrahim TAŞYAPAN (05.03.2015 - 30.06.2017)

Murat ZORLUOĞLU (02.07.2017 - 27.11.2018)

Mehmet Emin BİLMEZ (03.01.2019 - 19.05.2022)

Dr. Ozan BALCI (20.05.2022 – …)

Şehrivan Gazetesi