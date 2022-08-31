Van'a yeni atanan mülki idare amirlerinden Vali Balcı'ya ziyaret

Resmi Gazete'de 12 Ağustos'ta yayınlanan atama kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirilirken, bu kapsamda Van'da 1 vali yardımcısı ve 6 ilçenin kaymakamının görev yeri değiştirilmişti.

Görev yeri değişikliğiyle başka illere atanan vali yardımcısı ve kaymakamlar Van'a veda ederken, kente yeni atanan vali yardımcıları ve kaymakamlar ise göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararname Van'a atanan Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, Başkale Kaymakamlığı'na atanan Mustafa Çelik, Çatak Kaymakamlığı'na atanan Sercan Sakarya ve Bahçesaray Kaymakamlığı'na atanan Onur Alimoğlu, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Yapılan karşılıklı görüş-alışverişin ardından, Vali Balcı, kente yeni atanan Vali Yardımcılarına ve kaymakamlarına kolaylıklar diledi.