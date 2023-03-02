Van'a dönen AFAD personeli yaşadıklarını anlattı

Malatya'daki arama kurtarma faaliyetlerinden Van'a dönen AFAD personeli, enkazda canlı olarak tespit ettikleri bazı yaralıları kurtarmak için arkeologlar gibi detaylı kazdıklarını söyledi.

GENEL 02.03.2023, 14:33 02.03.2023, 17:50
Van'a dönen AFAD personeli yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, ‘yüzyılın afeti' olarak nitelendirildi. Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 11 ili etkileyen depremler, büyük hasar ve can kayıplarına neden oldu. Depremin en çok etkilediği Malatya ve Hatay'da arama kurtarma çalışması yürüten Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 234 enkazda çalışma yaptı. 18 gün boyunca çalışma yapan AFAD ekipleri, toplam 143 kişiyi canlı olarak kurtardı. Daha önceki yıllarda ülkenin farklı notlarında meydana gelen depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli, Malatya ve Hatay'da canlı tespit ettikleri yaralıları kurtarmak için büyük zorluklar yaşadı.

“Binalar katlanarak dönerek yıkılmıştı”
İHA muhabirine konuşan AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Vedat Demir, geçmişte Van Başkale ve Elazığ depreminde çalıştıklarını hatırlattı. Depremin ilk gününde ulaştıkları Malatya'daki enkazın çok farklı olduğunu ifade eden Demir, “Binalar katlanarak dönerek yıkılmıştı. Bu yüzden çok zor şartlarda çalışma yaptık. Kolonların patladığı enkazda ortadan yol açarak canlılara ve cenazelere ulaştık. Bizim için çok büyük bir görev ve tecrübeydi. Bu zorlu görevde alnımızın akıyla çıktık” dedi.

“Bir arkeolog nasıl çalışıyorsa o şekilde çalıştık”
Çalıştıkları enkazda malzemeleri kaldırırken sadece saç benzeri bir şey gördüklerini anlatan Demir, “Emin olmak için baktık ve ilk etapta hayatını kaybetmiş bir vatandaş sandık. Ancak hafif hafif yaklaşınca ses geldi. Burada 6 saat boyunca bir arkeolog nasıl çalışıyorsa o şekilde çalıştık. Mehmet ile konuştuğumuzda annesinin de ayak bölgesinde olduğunu söyledi. Teyzemin de yaşadığını tespit ettik. Çalışma yaptığımızda teyzenin de kapı aralığına sıkıştığını ve zor durumda olduğunu gördük. 6 saat sonra çok şükür Mehmet'i de annesini de sağ olarak çıkardık. Sonrasında sağlıklı olduklarını da öğrendik” diye konuştu.

“Tarif edilemeyecek bir duygu”
Hamit Yıldız isimli AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni ise 2011 yılında meydana gelen Van depreminde de arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığını belirterek, “Asrın felaketi' olarak nitelendirilen bu deprem büyük bir felaketti. Malatya'ya ilk ulaştığımızda çalışma yaptığımız Hayat Sitesinde ilk etapta bir kişiyi sağ olarak kurtardık. Bir insanı o enkazdan sağ olarak kurtarmak tarif edilemeyecek bir duygudur” şeklinde konuştu.İHA

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