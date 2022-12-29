Van, 58 bin kişi ile en çok göç veren iller arasında!

TÜİK'in verilerine göre ülkede 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2021 yılında %3,28 olurken, diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun %47,5'ini erkekler, %52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

Yapılan araştırmaya göre Van, en çok göç veren iller sıralamasında 58 bin 185 kişi ile 11. sırada yer alırken, en çok göç alan iller sıralamasında ise 30 bin 318 kişi ile 26. sırada yer alırken, TRB2 bölgesinde bulunan Muş, en çok göç alan iller sıralamasında 12 bin 190 kişi ile 69. sırada, en çok göç veren iller sıralamasında 24 bin 243 kişi ile 37. sırada yer aldı.

Van'ın nüfusu 1 milyon 141 bin 15 kişi olarak kayıtlara geçerken, Van geçtiğimiz yıl 30 bin 318 göç alırken, aynı yıl 58 bin 185 göç verdi. Van'ın aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı -24,1 olarak kayıtlara geçti.

Van'daki toplam genç nüfus 159 bin 446 olurken, bunların 82 bin 420'si erkeklerden, 77 bin 26'sı ise kadınlardan oluşuyor. İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran Vanlı gençlerin sayısı bin 916 olarak kayıtlara geçti. Bunların 840'ı erkeklerden bin 121 ise kadınlar oluşuyor. Van 2021 yılında 30 bin 318 göç alırken, bu göçlerin 3 bin 527'si tayin ve iş değişikliği, bin 752'si iş bulmak için, 5 bin 145' ise eğitim için göç etti.

Bin 567 kişi medeni durum ve ailevi nedenlerden dolayı Van'a göç ederken, 6 bin 83'si daha iyi yaşam koşulları, 6 bin 557'si aile fertlerinin birine bağımlı göç, bin 643'ü aile yanına, 61 kişi sağlık bakımı, 889 kişi ev alınması, 42 kişi emeklilikten, bin 128 kişi diğer nedenlerden, bin 924'ü ise bilinmeyen nedenlerden dolayı Van'a göç etti. Van 2021 yılında 58 bin 185 göç verdi.

Bu göçlerin 6 bin 23'i tayinden dolayı, 4 bin 842'si işe başlamaktan dolayı, 10 bin 674'ü eğitimden dolayı, 2 bin 510'nu evlilikten dolayı, 9 bin 119'u daha iyi yaşam koşullarından dolayı, 19 bin 68'i aile fertlerinin yanına yerleşmeden dolayı, 500'ü memlekete geri dönmeden dolayı, 161'i sağlıktan dolayı, bin 243'ü ev alınmasından dolayı, 76'sı emeklilikten dolayı, bin 517'si diğer nedenlerden dolayı, 2 bin 452'i ise bilinmeyen nedenlerden dolayı Van'dan göç etti.

Van'ın aralarında bulunduğu TRB2 bölgesindeki iller arasında yer alan Bitlis en çok göç alan iller sıralamasında 14 bin 158 kişi ile 61. sırada, en çok göç veren iller sıralamasında 18 bin 814 kişi ile 48. sırada yer alırken, Hakkari ise, en çok göç alan iller sıralamasında 7 bin 886 kişi ile 77. sırada, en çok göç veren iller sıralamasında 13 bin 88 kişi ile 64. sırada yer aldı.

EN ÇOK GÖÇ ALAN İL İSTANBUL, EN AZ GÖÇ ALAN İL İSE ARDAHAN OLDU

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu.

EN ÇOK GÖÇ VEREN İL İSTANBUL, EN AZ GÖÇ VEREN İL İSE BAYBURT OLDU

En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 408 bin 165 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken; onu 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 382 kişi ile Bayburt, 6 bin 445 kişi ile Ardahan ve 6 bin 517 kişi ile Tunceli oldu.

EN ÇOK 20-24 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ

Türkiye'de, 2021 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 731 bin 284 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin %41,6'sını erkekler, %58,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

EN ÇOK EĞİTİM NEDENİYLE GÖÇ HAREKETLİLİĞİ YAŞANDI

Ülkemizde 2021 yılında iller arası göç eden 2 milyon 777 bin 797 kişiden 686 bin 973'ü eğitim nedeniyle göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 570 bin 224 kişinin hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ettiği, 429 bin 752 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

Türkiye'de 2021 yılında cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde, hem erkeklerde hemde kadınlarda en çok eğitim sebebiyle göç hareketliliğinin yaşandığı görüldü. Erkeklerde 274 bin 273 kişi, kadınlarda ise 412 bin 700 kişi eğitim nedeniyle göç etti. Yine her iki cinsiyette de sırasıyla hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ile daha iyi konut ve yaşam koşulları eğitimden sonra en önemli göç nedenleri oldu.

Van Bölge Gazetesi