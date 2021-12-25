Van, 11 ayda 330 marka başvurusu yaptı

Türk Patent ve Marka Kurumu Kasım ayı iller bazlı Marka Başvuru verilerini paylaştı. Van'dan Ocak - Kasım ayları arasında 30 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.

VAN'DAN 330 BAŞVURU

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı il Malatya olurken, Van ise üçüncü sırada yer aldı.

11 aylık dönemde Malatya'dan 654, Elazığ'dan 383, Van'dan 330, Erzurum'dan 280, Erzincan'dan 137, Ağrı'dan 118, Kars'tan 81, Bingöl'den 68, Muş'tan 61, Bitlis'ten 48, Hakkâri'den 47, Iğdır'dan 42, Tunceli'den 26, Ardahan'dan 23 marka başvurusu gerçekleştirildiği belirtildi.

VAN 43. SIRADA YER ALDI

Van Kasım 2021 döneminde Türkiye illeri marka başvuru sayısı sıralamasında 43. sırada yer aldı. Ülke genelinde marka başvurusunun en yüksek olduğu 50 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Hatay, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Çanakkale, Malatya, Mardin, Kütahya, Isparta, Düzce, Sivas, Nevşehir, Ordu, Rize, Elazığ, Niğde, Batman, Çorum, Edirne, Aksaray, Van, Karaman, Yalova, Erzurum, Bolu, Zonguldak, Kırklareli, Osmaniye olarak açıklandı.

bölgegazetesi