Vali Ozan Balcı din görevlileriyle bir araya geldi

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Van’daki din görevlileriyle tanışma toplantısı yaptı.

GENEL 01.06.2022, 11:30
Vali Ozan Balcı din görevlileriyle bir araya geldi

Edremit Evliya Çelebi Uygulama Otelinde yapılan ve Kur’an tilavetiyle başlayan toplantıda konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, din görevlilerinin toplumdaki misyonunun önemine dikkat çekti. Din görevlilerinin çok anlamlı bir görev yaptığını dile getiren Vali Dr. Ozan Balcı, din görevlilerini çok sevdiğini ve ekip arkadaşı olarak gördüğünü ifade etti.

Yapılan işlerin Allah rızasını kazanmak için yapılması gerektiğini vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, “Toplumun her kesiminden insana dokunmanız, geleceğe hazırlamanız açısından çok önemlisiniz. Bizler Van’ın, Vanlıların hizmetindeyiz. Yaptığımız işlerde hayır duası alalım. Yükümüz ağır. Allah kullarına kullarıyla hizmet ettiriyor. İnsanımıza hizmet etmek için bize veriler bu görevler, emanet ve lütuftur” dedi.

“Yılmadan yorulmadan çalışacağız”
Van’ın Türkiye’nin gözbebeği olduğunu belirten Vali Dr. Ozan Balcı, “İlimizin inşası, ihyası, imarı, halkımızın huzuru, refahı ve esenliği için yılmadan, yorulmadan adaletli ve merhametli olarak hizmet için çalışacağız. Sizin birinci göreviniz bu yolda maddi manevi engelleri kaldırmaktır. İnsan için yapacağımız her doğru iş ibadettir. Bir kişinin hayatına dokunup ona fayda sağlamak çok önemlidir. Bizler bir saatin çarkları gibiyiz. Birlikte bu göreve atandık ve birlikte çalışacağız. Millet için çalışacağız. Çünkü devletin sahibi millettir” ifadelerini kullandı.

“Sizlere güveniyorum”
Çocuklar ve kadınların kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Dr. Ozan Balı, şöyle konuştu:
“Çocuklara sahip çıkın. Kadınlar ve annelerle yakından ilgilenin. İnsana dokunan, yaşamını kolaylaştıran projeler hazırlayın. Tam destek vereceğim. Sizlere güveniyorum.

Destek verdikçe sizlerin topluma faydalı işler yapacağınıza inanıyorum. Bunu gördükçe mutlu olacağım. İyilikte, doğrulukta, güzellikte buluşup, adalet ve şefkatle insana yaklaşırsak Allah bize yardım eder. Hayırlı her yeni iş, yeni bir dua kapısıdır. Bizler imanın ateşleyici gücüyle çalışacağız.”Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra diyanet personeli ile tek tek tokalaşarak tanıştı.
Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Müftüsü Ömer Keskin, ilçe müftüleri, imamlar, vaizler, vaizeler ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.İHA

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