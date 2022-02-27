Vali Bilmez’in acı günü
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in babası hakkın rahmetine kavuştu.
Vali Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabında babasının vefat haberini başlaştı.
Bingöl’de yaşayan ve bir süredir tedavi gören Molla Mahmet Bilmez’in vefatını sosyal medya hesabından paylaşan Vali Bilmez acı haberi; “Babam Molla Mahmut Bilmez,bir süredir tedavi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesinde rahmet-i rahmana kavuşmuştur.” Sözleri ile duyurdu.
Bilmez ayrıca “Tedavi sürecinde ilgi ve alakalarını eksik etmeyen doktorlarımızdan, hastane başhekiminden, il sağlık müdürü ve personelinden Rabbim razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.” Sözlerine yer verdi.
WanHaber ailesi olarak merhuma rahmet, Vali Bilmez ve kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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