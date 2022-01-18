Vali Bilmez’den Omircon varyantı uyarısı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, son zamanlarda vaka sayılarının arttığını ifade ederek Omircon varyantına karşı uyarıda bulundu.

GENEL 18.01.2022, 17:18
Vali Bilmez’den Omircon varyantı uyarısı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında "2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Elite World Van Hotel’de düzenlenen programa Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Belediye birim amirleri, ulusal ve yerel basında görev yapan gazeteciler katıldı.

"Herkesin aşılarını yaptırması gerekiyor"
Van'ın salgında iyi durumda olduğunu ve bunun devam etmesi gerektiğini söyleyen Bilmez, "Dün vaka oranları açıklandı. Kentimizde vaka oranı 100 binde 4 civarında. Fakat bu oran gittikçe artıyor. Türkiye'deki vaka artışı ilimizde daha az, bu konuda iyi durumdayız.

Salgın bitmiş gibi Van'a rehavetin çöktüğünü görüyoruz. Yeni bir dalga geliyor. Bu salgın çok daha hızlı yayılıyor. Rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlılarda ciddi sıkıntılara yol açıyor. Onun için 65 yaş üstü büyüklerimizin mutlaka hatırlama tozlarını, aşılarını yaptırmaları lazım. Herkesin ikinci, üçüncü, dördüncü doz aşılarını yaptırması gerekiyor. Gebeler mutlaka aşılarını yaptırmalı. Elimizde şu an Almanya ve Rusya aşısı bulunuyor. Şu an sadece şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısı yapılıyor. TURKOVAC en kısa sürede tüm hastanelerde olacak inşallah” dedi.

“Yasaklı ırkları koruma altına alıyoruz”
Kentte bulunan yasaklı ırkları koruma altına aldıklarını ifade eden Bilmez, belediye ekipleri tarafından sokağa bırakılan 40 yasaklı ırk köpeğinin koruma altına alındığını belirtti. Kentteki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hayvanların kısırlaştırma, aşı ve tedavilerinin yapıldığını aktaran Bilmez, "Cumhurbaşkanlığı genelgesi çıktı.

Nüfusu 75 binin üzerinde olan belediyelerin bu yılın sonuna kadar hayvan barınağı, içerisinde bakımının, tedavisinin yapılabileceği bir tesisi yapma sorumluluğu var. Şu an bölgemizde sadece belediyemizin böyle bir tesisi var. İlçe belediyelerimizin taleplerini de karşılamaya çalışıyoruz. Yasaklı ırkları koruma altına alıyoruz" diye konuştu.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresinin (VASKİ) borcunun olduğunu ifade eden Bilmez, "VASKİ'nin borç stokunda ciddi bir yükselme var. Bizim dönemimizdeki borç, arıtma tesislerinin yapımından kaynaklandı. Onun dışında herhangi bir borçlanmaya gitmedik. VASKİ'nin yaklaşık 200 milyonluk borcu Van Büyükşehir Belediyesine var. Büyükşehir olarak bazı destek ve takviyelerde bulunuyoruz. VASKİ abone sayısını arttırmaya çalışıyor. Büyükşehirlerin öz geliri sadece VASKİ'de var.

Birikmiş borçlarımızı yapılandırdık. Borçlar şu an düzenli ödeniyor. İlimizde 413 bin elektrik aboneliği var. Ancak 2 yıl önce su aboneliklerini yapmaya başladığımızda 150 bin civarında su aboneliği vardı. 63 bin civarında yeni abonelik yaptık. Sayı halen az. En az 400 bin rakamını yakalamamız gerekiyor. Şehir merkezine 2000'lik ve 1500'lük iki borudan su geliyor ama yetmiyor. Normal şartlarda bu borulardan birisinin Van'a yetmesi gerekiyor. Bunun için abonelik çalışmalarımız artacak” şeklinde konuştu.

Bilmez, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konuşmaların ardından Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan tarafından katılımcılara belediyenin yatırımları ve projeleriyle ilgili sunum yapıldı.İHA

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