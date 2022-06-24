Vali Balcı’dan Başkale’ye ziyaret

Van Valisi Dr. Ozan Balcı Bahçesaray ve Çatak’tan sonra Başkale ilçesini ziyaret etti. Vali Balcı, ilçe ziyaretine kaymakamlık ziyaretiyle başladı.

GENEL 24.06.2022, 14:25
Vali Balcı’dan Başkale’ye ziyaret

Başkale kaymakamlığı önünde Vali Dr. Ozan Balcı’yı Kaymakam Asım Solak, kurum müdürleri, imamlar, kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlar karşıladı. Burada kendisini karşılayanlara hitap eden Vali Dr. Ozan Balcı, Başkale’nin birlik beraberlik içerisinde olduğunu ifade etti.

“BAŞKALE BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAMIŞ”

Karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dr. Ozan Balcı, “Sizlerle tanışmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Şehirleri şehir yapan şehirlerin aile gibi olmasıdır. Oradaki uzlaşma, iş birliği, yardım, birlik beraberliktir. Bunu da ben Başkale'de gördüm. Ziyadesiyle de mutlu oldum. Kaymakamımız, komutanımız, kurum amirlerimiz, imamlarımız, muhtarlarımız, korucularımız, tüccarımız, esnafımız, siyasi parti başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz güzel bir birliktelik meydana getirmiş. Bu birlikteliği bozmamak lazım. Bunu çok önemsiyorum” dedi.

“HAYATI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ”

Valilik olarak hiçbir ayrım yapmadan Vanlının Başkalelinin huzuru, refahı, esenliği için çalışacaklarını vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, şunları söyledi: “Biz vatandaşlarımızın hayatını, yaşamını kolaylaştırmak için eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan, kültür turizme, ulaşımdan iletişime, köylerin altyapısından hayvancılığı geliştirmeye, tarıma, kırsal alan hizmetlerine, iş hayatını geliştirmeye ve yaşama ilişkin her işe destek vermeye devam edeceğiz. Bu zamana kadar burada güzel işler yapılmış. Bu bayrak yarışı. Memlekette taş üstüne taş üzerine tuğla koyandan Allah razı olsun. Devletin bütün kurum ve kuruluşların imkanlarını, kapasitesini sonuna kadar zorlayarak Başkalemizin daha iyi gelişmesi için, huzuruna, refahına katkı sunmak için kullanacağız.

Kapımız her zaman açık. Her zaman yanınızdayım. Her zaman destekçinizim. Bunu böyle bilin. Yani bir derdiniz, bir sıkıntınız olduğunda valiniz yanınızda.” Vali Dr. Ozan Balcı daha sonra Kaymakam Asım Solak’tan brifing aldı. Buradan Başkale adliyesi ve belediye başkanlığını ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra ilçe emniyet müdürlüğüne geçti. İlçede biten ve yapımı devam yatırımları gezen Vali Dr. Ozan Balcı, yarı olimpik yüzme havuzunu inceledi. Spora büyük önem verdiğini vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, Spor Van projesi kapsamında Van genelinde spor alt yapısının güçlü bir şekilde destekleneceğini ifade etti.

Devlet hastanesini de ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı, doktorlara kolaylıklar, hasta ve yakınlarına da şifalar dileyip çocuklara kitap hediye etti. Programı kapsamında esnafı dolaşan Vali Dr. Ozan Balcı, esnafın sıcak sohbeti eşliğinde ikram edilen çayları geri çevirmezken, bir fırında ekmek pişirdi. Vali Dr. Ozan Balcı, 1994 yılında Başkale İlçesi Aydemir mahallesinde teröristler tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Süleyman Aydın’ın ailesini de ziyaret ederek dua okudu.

Vali Dr. Ozan Balcı, ilçe jandarma komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçlerine kazasız belasız görevler dileyip ilçe programını tamamladı. Vali Dr. Ozan Balcı’ya Başkale İlçesi ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan da eşlik etti.

Van Bölge Gazetesi

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