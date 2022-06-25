Vali Balcı: Van kitap okumada Türkiye'nin bir numarası olacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi düzenlendi. Kongrede konuşan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, kütüphanesi olmayan hiçbir okul kalmayacağını ve Türkiye’nin en zengin kitaplıklarını kuracaklarını belirterek, kitapların okunması için de ayrı bir çalışma yapacaklarını ve Van’ın kitap okumada Türkiye'nin bir numarası olacağını vurguladı.

GENEL 25.06.2022, 13:55
Vali Balcı: Van kitap okumada Türkiye'nin bir numarası olacak

Edremit Uygulama Otelinde yapılan kongrenin açılışına katılan Van Valisi Dr. Ozan Balcı, eğitime verdiği öneme dikkat çekti. Eğitimcilerle bir arada olmanın her zaman kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Vali Dr. Ozan Balcı, birinci önceliğinin eğitim olduğunu ifade etti.

“KİTAP OKUMADA ZİRVE YAPACAĞIZ”

Eğitime her anlamda destek vereceğini dile getiren Vali Dr. Ozan Balcı, “Çocukların akademik başarısının yanında zihinsel ve bedensel anlamda da gelişmeleri önemli. Onu için spora çok önem veriyorum. Her çocuk ya bir spor dalıyla ilgilenecek, yada bir spor dalının iyi izleyicisi olacak. Kütüphanesi olmayan hiçbir okul kalmayacak. Türkiye’nin en zengin kitaplıklarını kuracağız. Kitapların okunması için de ayrı bir çalışma yapacağız. Van bu anlamda Türkiye'nin bir numarası olacak inşallah. Onun semereleri de beş yıl sonra alınır. Bütün ilçelere bebek ve çocuk kütüphanesi yapacağız. Bilim, kültür ve sanat merkezi için de hazırlıklarımız var. Çocuklar için bilim merkezi yapmayı planlıyoruz” dedi.

GÜZEL SANATLARA TAM DESTEK

Eğitim dışında güzel sanatlara da büyük önem verdiğini vurgulayan Vali Dr. Ozan Balcı, şunları söyledi: “Güzel sanatlara da destek vermemiz lazım. Hatta ben şunu da ifade etmek istiyorum. Güzel sanatlar alanında çocukların uğraşmalarını ve onları teşvik etmeyi önemsiyorum. Buna da çok büyük destek vereceğiz. Aslında eğitimin en önemli parçalarından birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlara kesinlikle ve katiyen denge sağlıyor. İnsanları zenginleştiriyor. Kitap okumakta insanların hayallerini genişletiyor. Resim yapmak için bile kitap okumak lazım. Yani kitap okumayı su içmek, yemek gibi alışkanlık haline getirmek lazım.

Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Her zaman öğretmenlerimizi, eğitim camiamızı çok sevdiğimi her zaman onların yanında olduğumuzu, eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata, edebiyata dost bir idareci olarak onlarla bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fuat Tanhan ise, ekip olarak zorlu bir çalışma sonucu kongrenin bu aşamaya geldiğini belirterek, destek gördüğü kurumlara teşekkür etti. Kongrede ilk konferansı da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üstün Dökmen verdi. Kongreye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, akademik personel, kurum müdürleri öğretmenler de katıldı.

Bölgegazetesi

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