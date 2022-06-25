Vali Balcı: Van'ın sporu, Vanspor'dan ibaret değildir!

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, kentte spor ile ilgilenen gazetecilerle bir araya geldi. Vanspor ve Van’daki tüm Amatör spor kulüplerine destek vereceklerini söyleyen Vali Balcı, devletin kaynaklarını adil şekilde paylaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Bunun yanında gençlerin ve çocukların sporla buluşması için yoğun gayret gösterdiklerini ve bu yönde projeler ürettiklerini söyleyen Vali Balcı, okullara futbol, basketbol, voleybol sahaları ve Van ve ilçelerine acilen kapalı spor salonları yüzme havuzları, tenis kortları ve birçok spor tesisi inşa edeceklerini dile getirdi.

Vali Balcı bu ve buna benzer tüm spor alanlarındaki çalışmaların, Spor Van Projesi'nde yer aldığını anlattı. Vanspor'un bu kentin takımı olduğunu dile getiren Vali Balcı, takıma ilk etapta belli miktarda destek sunacaklarını, başarı geldikçe, yine katkılar sunmaya gayret edeceklerini vurguladı.

Vanspor'un başarısı için, sadece kurumların değil, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin önemine dikkat çekti. Vali Balcı, Vanspor'un günübirlik politikalarla değil, uzun vadeli, altyapısı iyi belirlenmiş politikalarla hareket etmesi gerektiğini anlattı.

Bölgegazetesi