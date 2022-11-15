Vali Balcı: Meraları koyunlarla dolduracağız

Koyunculuk projesi ile her çiftçiye 100 koyun, 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli, sıfır faizle 200 bin TL kredi desteği verdiklerini anımsatan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, hedeflerinin 2 yılda 10 bin aileye 1 milyon koyun dağıtmak olduğunu söyledi.

Nihai hedeflerinin 5 yıl içerisinde 7 ila 8 milyon koyun sayısına ulaşmak olduğunu belirten Vali Balcı, ayrıca Van geneli için tarımsal sulama göletlerinin yapılacağını müjdeledi. Arpa buğday destekleri için yaklaşık 50 milyonluk Büyükşehir'den kaynak ayırdıklarını söyleyen Vali Balcı, sertifikalı tohumların bir kısmını dağıttıklarını, bir kısmını ise ilkbaharda çiftçilere dağıtacaklarını vurguladı

"HEDEFİMİZ 5 YIL İÇERİSİNDE 7 İLA 8 MİLYON KOYUN SAYISINA ULAŞMAK"

Çiftçilere koyun projesinden faydalanmaları yönünde çağrıda bulunan Vali Balcı, "İlimiz Türkiye'deki meraların yüzde 10'una sahip. Bu nedenle meralarımızı koyunlarla dolduracağız. Koyunculuk projesiyle her çiftçimize 100 koyun, 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli, sıfır faizle 200 bin TL kredi desteği veriyoruz. Şu ana kadar 400 aile bu projeden faydalandı.

Hedefimiz 2 yılda 10 bin aileye 1 milyon koyun vermek. Nihai hedefimiz 5 yıl içerisinde 7 ila 8 milyon koyun sayısına ulaşmak. Sigortalı olan bu projede erken dişi kuzu kesiminin engellenmesi, erkek kuzu kesiminin garanti altına alınmasını sağlıyoruz. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi ilimizin ekonomisine ve tarımına büyük katkı sunacak. Çiftçilerimiz zenginleşecek. Ayrıca ilimiz geneli için tarımsal sulama göletleri planlandı inşallah onların yapımını gerçekleştireceğiz. Arpa buğday destekleri için yaklaşık 50 Milyonluk Büyükşehir'den kaynak ayırdık. Sertifikalı tohum veriyoruz 1 kısmını verdik, 1 kısmını da ilkbaharda vereceğiz" diye konuştu. Uzun süre çobanla sohbet eden Vali Balcı, daha sonra kendisine katip hediye etti.

Van Bölge Gazetesi