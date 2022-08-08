Vali Balcı kendine tahsis edilen evini engelliler için yaşam merkezine dönüştürüyor

Van Valisi Ozan Balcı, Van Gölü sahilinde valiliğe tahsisli olan vali evini engelli çocuklar için yaşam merkezine dönüştürüyor.

GENEL 08.08.2022, 14:01 08.08.2022, 14:11
Vali Balcı kendine tahsis edilen evini engelliler için yaşam merkezine dönüştürüyor

Edremit ilçesinde Van Valiliğine tahsisli olan eski vali evi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da destekleriyle kentteki engelli çocukların eğitim alabilecekleri bir merkez haline dönüştürülüyor. Projelendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra merkez en kısa süre içerisinde engelli çocukların kullanıma açılacak.

Vali Ozan Balcı, “Engelli çocuklarımızın huzuru, mutluluğu ve iyi eğitim alabilmeleri bizim en önemli amacımız ve mutluluğumuzdur. Onların yüzlerinin gülmesi için her türlü fedakarlığı yapacağız. Engelli ailelerinin de yükünü paylaşmak ve almak istiyoruz” dedi.iha

Yorumlar (2)
Vatandaş 2 saat önce
İşte gerçek bir kamu görevlisi, kibiri olmayan ve halkın sorunlarını kendi sorunu gibi gören gerçek bir idareci.Allah sizin gibi idarecilerin sayısını arttırsın.
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AKIL AKILDAN ÜSTÜMDÜR 3 saat önce
HELAL OLSUN SANA ADAMIN DİBİSİN....
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