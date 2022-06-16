Vali Balcı: Çiftçinin, üreticinin yanındayız

Rektör Prof. Dr. Şevli’nin makamında bilgilendirme yapılan Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Aromatik Bitkiler Bahçesini inceledi. Vali Balcı, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tunçtürk’den bilgi aldı.

“BİLİMSEL VE GELENEKSEL BİLGİYİ BİRLEŞTİRECEĞİZ”

Vali Dr. Ozan Balcı, çiftçiye ve üreticiye her alanda destek vereceklerini vurgulayarak, “İlimiz tarım ve hayvancılık anlamında yüksek potansiyeli olan bir il. Tarımı, hayvancılığı, çiftçiyi, üreticiyi, toprağı seven bir vali olarak üniversitemizde, ziraat fakültemizin dekanıyla, hocalarımızla konuştuk.

Yapılacak işlerin anahtarını istişare ettik. Tarımsal, hayvansal üretime üniversitemizin, devletimizin, milletimizin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyeliyle destek vereceğiz. Çiftçimizin, üretimcimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız.,

yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah tarım hayvancılık adına, gerek koyunculuğun geliştirilmesi, gerek arıcılığın geliştirilmesi, gerek meyveciliğin geliştirilmesi, gerek mera ıslahı, gerek yeni türlerin adapte edilmesinde, özellikle de meyveciliğe tam destek vereceğiz. Çiftçinin, üreticinin, toprağı işleyen herkesin yanındayız. Bilimsel bilgiyle geleneksel bilgiyi de birleştirmek için çaba göstereceğiz” dedi. Vali Dr. Ozan Balcı’ya, YYÜ ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel de eşlik etti.

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