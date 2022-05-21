Urartu Derneği'nden, TSO Başkanı Takva'ya ziyaret…
Urartu Kalkınma Sivil Toplum ve Diyalog Derneği Yönetimi, beraberindeki heyetle T0BB 78. Genel Kurulunda Divan Başkanlığı yapan Van TSO Başkanı Necdet Takva'yı ziyaret etti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Urartu Kalkınma Sivil Toplum ve Diyalog Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Kıpçak, "Van'da ticari dinamiklerin hayata geçirilmesinde sergilediği üstün gayret ve özverinin yanı sıra, İran-Türkiye sınır ticaretinin arttırılmasındaki rolü v.b. sayısız başarılarından dolayı Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan GAP Gazeteciler Birliği tarafından Van TSO Başkanı Necdet Takva'ya en başarılı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ödülü verilmesi hasebiyle kendisini ve kadirşinas ekibini tebrik ettik. Muvaffakiyetleri daim olsun inşallah. Bizler dün de diyorduk, bugün de diyoruz, yarın da diyeceğiz, kurumsal temsiliyetler liyakat gerektirir" ifadelerini kullandı.
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