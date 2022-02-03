Ülkelerin borç sıralaması belli oldu! Türkiye dikkat çekti

Son dönemde koronavirüs salgını birçok ülkede kapanmaları beraberinde getirdi ve bu da borç yüklerini artıran bir etmen olarak kayıtlara geçti. Ekonomik faaliyetlerde yavaşlama meydana gelirken, ülkelerin geçtiğimiz yıla ait devlet borcu ile Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) arasındaki oranları belli oldu.

Japonya ilk sırada

Buna göre Japonya, yüzde 256,9 ile borçlular listesinin ilk sırasında yer aldı.

Visual Capitalist'in hazırladığı görselde, Japonya'yı yüzde 209,9 ile Sudan, yüzde 206,7 ile Yunanistan izledi.

Türkiye'nin oranı yüzde 37,8

Türkiye ise yüzde 37,8'lik oran ile listenin son sıralarında yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu arada borç/GSYİH oranı, bir ülkenin kamu borcunu ekonomik çıktısıyla karşılaştıran ölçüm şekli olarak biliniyor.

Söz konusu oran bir ülkede ne kadar fazlaysa, o ülkenin borcunu ödeyememe riski de o kadar yüksek oluyor. Bu durum ise piyasalarda finansal paniğe yol açıyor. Batılı ülkelerdeki borç yükü, tabloda göze çarpıyor. Borç/GSYİH oranı ABD'de yüzde 133,3, Kanada'da yüzde 109,9, Fransa'da yüzde 115,8 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 108,5 oldu.

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