Ülkedeki tüm spor organizasyonları durduruldu!
Kahramanmaraş merkezli 04.17'de meydana gelen ve 10 ilde yaşanan deprem sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. Bölgede çalışmalar devam ederken, bir sonraki duyuruya kadar ülke içindeki tüm spor karşılaşmalarının ertelendiği ifade edildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem birçok ilde hissedilmişti. Ülkenin tüm olanakları depremde hasar gören illere seferber edilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
"SPOR ORGANİZASYONLARI DURDURULMUŞTUR"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.
İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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