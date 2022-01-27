Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Van’ın trafik sorununa yanıt verdi: 18 çalışma devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, 25 Ekim 2021’de Van’da yıllardır devam eden trafik sorunu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na soru önergesi verdi. Orhan, verdiği önergede Karayolları kavşağı ve Otogar kavşağında oluşan trafik sıkışıklığının nedenini o güzergahlarda meydana gelen trafik kazalarını da sormuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, HDP Milletvekili Orhan’ın soru önergesine yanıt verdi. Karaismailoğlu, verdiği yanıtta Van’da muhtelif kesimlerde devam eden 18 yol, köprü, tünel, alt-üst geçit ve asfalt çalışmasının olduğunu belirtti. Yanıtında Karayollarına da değinen Karaismailoğlu, ‘Karayolları 2022 yılı Yatırım Programı çalışmaları ise devam etmekte olup, kesinleştikten sonra Resmî Gazete’de yayımlanacaktır’ ifadelerini kullandı.