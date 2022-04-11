Ukrayna'yı terk eden mültecilerin sayısı 4,5 milyonu aştı

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş 46'ncı gününde de sürerken, Ukraynalılar ülkelerinden göç ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'da en az bin 793 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 439 sivilin yaralandığını ve saldırıların ardından 4 milyon 503 bin 954 kişinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

4 milyon 503 bin 954 Ukraynalı ülkesini terk etti

Açıklamada, 24 Şubat-9 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 503 bin 954 kişinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

En çok göç Polonya'ya

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 593 bin 902), Romanya'ya (686 bin 232), Macaristan'a (419 bin 101), Moldova'ya (410 bin 882), Rusya'ya (404 bin 418), Slovakya'ya (314 bin 485) ve Belarus'a (19 bin 96) geçiş yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçtiği ifade edildi.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Ukraynalı mültecilerin komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını dile getirmişti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

En az 1793 sivil hayatını kaybetti

AA'nın haberine göre; BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-9 Nisan'da en az 1793 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 439 sivilin yaralandığı bildirildi. Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere, geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise çok daha fazla.

ENSONHABER