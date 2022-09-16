Ucuz konut projesinde il ve ilçe listesi değişti!

Vatandaşlar TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesiyle ilgili detayları araştırırken sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Başvuruların 14 Eylül'de başladığı projede başvurular 2 milyonu aştı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanan sosyal konut projelerinin nerede yapılacağına yönelik listeye güncelleme geldi. Ucuz konutların hangi illerde yapılacağı belli oldu.

İşte TOKİ sosyal konut listesi....

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