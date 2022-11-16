Tuşba Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın müjdesini verdiği ve bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip ‘Tuşba Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı.

GENEL 16.11.2022, 15:11
Tuşba Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen ‘Tuşba Millet Bahçesi’ ile ilgili bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, millet bahçesinin 717 bin 212 metrekare alanı ile bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip olacağını söyledi. Başkan Akman, ihalesi yapılan ‘Tuşba Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi’ bünyesinde konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak sosyal donatıların yanı sıra yürüyüş yolları, çocuklar için oyun alanları, seyir terasları, spor sahaları, bisiklet parkuru, gezinti ve dinlenme alanlarının bulunduğunu kaydetti.

Tuşba Millet Bahçesi’nin yaklaşık maliyetinin 206 milyon lira olduğunu da vurgulayan Başkan Akman, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Millet Bahçesi’ fikri insanların ihtiyaçlarına cevap vermek için hayata geçirilen çok önemli bir projedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefleri doğrultusunda yapılacak olan ‘Tuşba Millet Bahçesi’nin Tuşba’ya ve dolayısıyla Van ekonomisine katma değer sağlayacağını ifade eden Başkan Akman, “Bu büyük projeyi Tuşbamıza ve dolayısıyla Van'a kazandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Van Valimize, AK Parti Van milletvekillerimize, Van YYÜ Rektörümüze ve AK Parti İl Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (3)
Sanem tok 3 saat önce
Millet yiyecek ekmek peşinde siz nasil götürürüz derdinde Rabbim kabul etmesin insAllah
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YEMYEŞİL BİR VAN İÇİN BUNLARA VAR MIYIZ? 3 saat önce
♤ Toprakkale Tepesi ağaçlandırma, mesire ve gezinti alanı, seyir terasları ve yeşil alan projesi.♤ Tuşba 1 ve 2. Millet bahçeleri ♤ İpekyolu Millet Bahçesi ♤ Edremit Millet Bahçesi. ♤ Edremit, İpekyolu, Tuşba kıyıları sahil bandı ve rekreasyon alanları projesi ♤ Üç merkez ilçenin merkez semt ve mahallelerin her birine ikişer yeni park projesi ♤ TOKİ sitelerinde ve çevrelerinde on binlerce ağaç dikimi ve yeşillendirme projesi. ♤ Mevcut park ve yeşil alanları iyileştirme projesi. ♤ Yol ve refüjleri yeşillendirme ve ağaçlandırma projesi.♤ Van'ın etrafındaki yamaçlarda yüz binlerce fidan dikimi projesi. HZ. PEYGAMBERİMİZ BUYURMUŞLARDIR: "Yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz." Kısa, orta ve uzun vadede parkları, yeşil alanları ve yeşil dokusu oldukça bol bir VAN oluşturmak için bu projeleri öncelikler sıramızın başına almalıyız. İnsana, canlılara, çevreye, doğaya, geleceğe yatırım budur, hayırlı ve hakiki hizmet budur.
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Bozo 3 saat önce
Gardaş bura nere
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