Tuşba Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen ‘Tuşba Millet Bahçesi’ ile ilgili bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, millet bahçesinin 717 bin 212 metrekare alanı ile bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip olacağını söyledi. Başkan Akman, ihalesi yapılan ‘Tuşba Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi’ bünyesinde konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak sosyal donatıların yanı sıra yürüyüş yolları, çocuklar için oyun alanları, seyir terasları, spor sahaları, bisiklet parkuru, gezinti ve dinlenme alanlarının bulunduğunu kaydetti.

Tuşba Millet Bahçesi’nin yaklaşık maliyetinin 206 milyon lira olduğunu da vurgulayan Başkan Akman, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Millet Bahçesi’ fikri insanların ihtiyaçlarına cevap vermek için hayata geçirilen çok önemli bir projedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefleri doğrultusunda yapılacak olan ‘Tuşba Millet Bahçesi’nin Tuşba’ya ve dolayısıyla Van ekonomisine katma değer sağlayacağını ifade eden Başkan Akman, “Bu büyük projeyi Tuşbamıza ve dolayısıyla Van'a kazandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, Van Valimize, AK Parti Van milletvekillerimize, Van YYÜ Rektörümüze ve AK Parti İl Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.