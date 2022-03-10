Tuşba Belediyesinde sürpriz istifa!
Van'ın Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mikail İçgüleç görevinden istifa etti.
Van'ın Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mikail İçgüleç görevinden istifa etti.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevinden istifa ettiğini açıklayan İçgüleç, yaptığı açıklamada: "Başkanlık Makamının 11.10.2019 tarih ve 1282 sayılı onayı ile vekaleten atanmış olduğum Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevimden yine kendi isteğimle bugün itibariyle istifa kararı aldım. Şahsım ve Belediyemiz adına hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.
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