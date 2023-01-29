Tuşba Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Van'ın Tuşba Belediyesi, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan karla mücadele çalışmalarına gece 35 personel ve 20 araç ile başladı.

GENEL 29.01.2023, 11:53
Tuşba Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Belediye Başkanı Salih Akmanın direktifleri istikametinde günlük alınan meteorolojik veriler üzerine hazırlıklarını günler öncesinde tamamlayan Tuşba Belediyesi ekipleri, dün akşam etkili olan kar yağışının ardından zaman kaybetmeden çalışmalarına başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengülün bizzat koordine ettiği ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması ile trafik akışının ve vatandaşların yaşamlarının sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmeleri için çalışmalarına hızlı başladı.

Yürütülen karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Gülengül, Ekiplerimiz, günlük hayatın halen devam eden kar yağışından olumsuz etkilenmemesi ve yolları sürekli açık tutmak için ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde çalışmalarını 35 personel ve 20 araçla aralıksız sürdürüyor dedi.

İlçe genelinde yolların kapalı olduğunu belirten Belediye Başkanı Salih Akman ise yerel yönetimler olarak yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için her türlü mücadeleyi verdiklerini söyledi. Başkan Akman, Bu soğuk havada büyük bir özveriyle çalışan karla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum. İnsanın olduğu her yere hizmetin götürülmesi gerektiği bilinciyle hareket eden ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmasın diye geceni gündüzüne katarak çalışıyorlar. Günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele ekiplerimiz, gerek duyulması halinde 24 saat esasına göre görev yapacaklar şeklinde konuştu.

#tuşba belediyesi
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