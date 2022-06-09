Türkmenoğlu: Cumhurbaşkanımızı Van’da en iyi şekilde ağırlayacağız

Parti binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi günü Van’a yapacağı ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, söz konusu mitingde 4,5 katrilyonluk 154 yatırımın kurdelesini keseceğini söyledi.

Ak Parti Van İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, eski il başkanları Abdullah Aras, Zahir Soğanda, Vesim Yaviç ve partililer katıldı.

“155 TANE YATIRIM KURDELESİ KESİLECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi günü Vanlılarla buluşacağını belirten Türkmenoğlu, “Malumunuz 11 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Van'da ağırlamanın şerefini, mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Cumartesi günü saat 15.00’te Beşyol Meydanı'nda Van ilinde yapılmış olan en son 155 tane yatırım tesisimizin tahmini 4,5 katrilyon, belki bugünkü fiyatla 8 katrilyon liralık bir yatırımın kurdelesini kesecek.

O hizmetler tüm Vanlıların sosyal aktivitelerine, yaşamsal alanına katkı yapacak devasa projelerdir. Öncelikle bu projelerin ve bu yatırımların Van ilimize hayırlı olmasını şimdiden temenni ediyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızı açılış programı münasebetiyle esnaflarımızı, tacirlerimizi, tüccarlarımızı, Van'da yaşayan tüm halkımızı bu mitinge davet etmek için saha çalışmalarını yürütüyoruz. Bütün teşkilat mensuplarımız sahada gerekli çalışmalarını yapmaktadır. Amacımız Cumhurbaşkanımızın halkla buluşmasını gerçekleştirmek. Bunu da en iyi yöntemi Cumhurbaşkanımızın Van'a gelişini bilakis sizlerin aracılığıyla Van halkına duyurmaktır. Van halkıyla kucaklaştırmaktır” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ 2018’DEN BU YANA 5. KEZ GELİYOR ”

2018 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 5’nci kez Van’da ağırladıklarını belirten Türkmenoğlu, “Cumhurbaşkanımız tam gün büyük ihtimalle öğlen itibariyle Van'a inecek ve akabinde miting sonrasında açılış programları sonrasında gençlik buluşması gerçekleştirecektir. Yani aşağı yukarı 2018’den bugüne kadar Cumhurbaşkanımızı beşinci kez Van'da ağırlıyoruz. Buradan bu coşku selini, her gün geldiğinde daha farklı, daha çok coşku selini, biz bu kongrede de özellikle bu toplantıda da, bu açılış programında da inşallah yaşayacağız.

Kıymetli milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı, Ankara'dan gelen MKYK üyelerimiz yanı sıra inşallah programımıza Cumhurbaşkanımızın kendi ekibiyle birlikte katılacağını, bunun yanı sıra icracı bakanlıklarının da Van’a teşrif edeceğini, her bakanlığımızın kendine ait özel açılış yapacağı tesisler var. Onlarla da sizleri inşallah o gün buluşturacağız. Bu geniş katılımlı açılış törenine tüm Van halkını sizler aracılığıyla davet ediyorum. Bizlere onur verecekler, şeref verecekler. İnşallah devlet başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı bana yakışır şekilde tüm Van halkına, ötesinde Türkiye'ye, ötesinde dünyaya buradan göstermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi