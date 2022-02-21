banner56

Türkiye’de TL'nin değer kaybı İranlılara yaradı!

Türk Lirası'ndaki değer kaybı komşu ülkelere yaradı. Ekmek, su, deterjan derken tüm alışverişini Edirne'ye geçerek yapan Bulgar vatandaşlarının ardından şimdi de İranlılar Türkiye'yi radarına aldı. Bir süredir doğu illerinde yaptığı harcamalarla gündem olan İranlılar, yabancı basının da dikkatini çekti.

GENEL 21.02.2022, 15:36 21.02.2022, 16:03
Türkiye’de TL'nin değer kaybı İranlılara yaradı!

Bir süredir doğu illerinde yaptığı harcamalarla gündem olan İranlılar, yabancı basının da dikkatini çekti. Middle East Eye, Türk Lirası'ndaki değer kaybının, Türk vatandaşlar üzerinde yıkıcı etki yarattığını fakat İranlıların bu sayede Türkiye'ye daha kolay seyahat edebildiğini ve yatırım yapabildiğini yazdı. Öyle ki, TÜİK verilerinde İran vatandaşları Türkiye'den en çok konut alan yabancılar listesinde aylardır ilk sırada yer alıyor.

Necmettin Dursun Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye, Türk Lirası'ndaki değer kaybının İran vatandaşlarına yaradığını ve İranlıların Türkiye'ye daha kolay seyahat ederek yatırım yaptığını açıkladı.

Öte yandan TÜİK tarafından yapılan açıklamalarda, son aylarda üst üste Türkiye'den en fazla konut alan ülke İran oldu. Haberde özellikle ülkelerindeki katı kurallardan kaçmak isteyen İranlı gençler için Türkiye'nin çok cazip olduğu belirtildi.

Middle East Eye'a konuşan 24 yaşındaki İranlı Homayun, İran'daki gizli partileri polis bastığında serbest kalmak için polise para ödemek zorunda olduklarını söyleyerek “İstanbul'daysa sabaha kadar sorun yaşamadan parti yapabiliyoruz” dedi.

TÜRKİYE BAŞLICA TURİZM MERKEZİ

Sözcü'de yer alan habere göre, İran'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen sene 4 milyona yakındı. Middle East Eye, İran'da 1979'daki İslam Devrimi sonrasında Türkiye'nin İranlılar için başlıca turizm merkezi haline geldiğine dikkat çekti. Birçok İranlı için Avrupa'ya, Amerika'ya ve Avustralya'ya vize almanın imkansız olduğu belirtilen haberde, Afrika ve Asya ülkelerinde bile İranlı turistlere sıkı kontroller uygulandığı ama Türkiye'de böyle bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

"İRAN’DAKİ DURUM ÇOK DAHA KÖTÜ"

Tahran'daki bir turizm ajansından Ameneh Şirkavand, “Son 20 yıldır Türkiye her zaman İranlılar için en popüler tatil yeri. Türkiye'deki ekonomik krizle daha da cazip hale geldi. Çoğu İranlının tatile giderken bütçesi çok kısıtlı çünkü İran'ın parası dünyadaki en değersiz para birimlerinden biri” diye konuştu. Şirkavand, Van'a üç günlük gezinin İran içinde seyahat etmekten bile daha ucuz olduğunu ifade etti.

Haberde birçok İranlının alışveriş yapmak için Türkiye'ye geldiğine, yaptırımların baskısından kaçmak isteyen çok sayıda İranlı iş insanının da Türkiye'ye yatırım yaptığına dikkat çekildi. Türkiye'de geçen yıl en fazla ev alan yabancılar arasında İranlılar başı çekiyordu. Türkiye'de yaşayan İranlı emlakçı Hamid Rıza Farahani, “TL değer kaybettiğinden beri daha fazla İranlı Türkiye'de ev alıyor. Elbette Türkiye'deki ekonomi zor durumda ama İran'daki durum çok daha kötü” dedi.

SÖZCÜ

Yorumlar (0)
0
kapalı
Namaz Vakti 21 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 25 55
2. 1461 Trabzon FK 25 55
3. Sivas Belediyespor 25 48
4. Bodrumspor 25 47
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 25 45
6. Çorum FK 25 43
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 25 43
8. Somaspor 25 42
9. Afjet Afyonspor 25 41
10. Ankaraspor 25 35
11. İnegölspor 25 34
12. Etimesgut Belediyespor 25 32
13. Serik Belediyespor 25 30
14. Diyarbekirspor 25 28
15. Adıyaman FK 25 28
16. Sarıyer 25 26
17. Turgutluspor 25 24
18. Ergene Velimeşespor 25 18
19. Kahramanmaraşspor 25 13
20. Niğde Anadolu FK 25 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 46
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 33
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17