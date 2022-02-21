Türkiye’de TL'nin değer kaybı İranlılara yaradı!

Bir süredir doğu illerinde yaptığı harcamalarla gündem olan İranlılar, yabancı basının da dikkatini çekti. Middle East Eye, Türk Lirası'ndaki değer kaybının, Türk vatandaşlar üzerinde yıkıcı etki yarattığını fakat İranlıların bu sayede Türkiye'ye daha kolay seyahat edebildiğini ve yatırım yapabildiğini yazdı. Öyle ki, TÜİK verilerinde İran vatandaşları Türkiye'den en çok konut alan yabancılar listesinde aylardır ilk sırada yer alıyor.

Necmettin Dursun Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye, Türk Lirası'ndaki değer kaybının İran vatandaşlarına yaradığını ve İranlıların Türkiye'ye daha kolay seyahat ederek yatırım yaptığını açıkladı.

Öte yandan TÜİK tarafından yapılan açıklamalarda, son aylarda üst üste Türkiye'den en fazla konut alan ülke İran oldu. Haberde özellikle ülkelerindeki katı kurallardan kaçmak isteyen İranlı gençler için Türkiye'nin çok cazip olduğu belirtildi.

Middle East Eye'a konuşan 24 yaşındaki İranlı Homayun, İran'daki gizli partileri polis bastığında serbest kalmak için polise para ödemek zorunda olduklarını söyleyerek “İstanbul'daysa sabaha kadar sorun yaşamadan parti yapabiliyoruz” dedi.

TÜRKİYE BAŞLICA TURİZM MERKEZİ

Sözcü'de yer alan habere göre, İran'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen sene 4 milyona yakındı. Middle East Eye, İran'da 1979'daki İslam Devrimi sonrasında Türkiye'nin İranlılar için başlıca turizm merkezi haline geldiğine dikkat çekti. Birçok İranlı için Avrupa'ya, Amerika'ya ve Avustralya'ya vize almanın imkansız olduğu belirtilen haberde, Afrika ve Asya ülkelerinde bile İranlı turistlere sıkı kontroller uygulandığı ama Türkiye'de böyle bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

"İRAN’DAKİ DURUM ÇOK DAHA KÖTÜ"

Tahran'daki bir turizm ajansından Ameneh Şirkavand, “Son 20 yıldır Türkiye her zaman İranlılar için en popüler tatil yeri. Türkiye'deki ekonomik krizle daha da cazip hale geldi. Çoğu İranlının tatile giderken bütçesi çok kısıtlı çünkü İran'ın parası dünyadaki en değersiz para birimlerinden biri” diye konuştu. Şirkavand, Van'a üç günlük gezinin İran içinde seyahat etmekten bile daha ucuz olduğunu ifade etti.

Haberde birçok İranlının alışveriş yapmak için Türkiye'ye geldiğine, yaptırımların baskısından kaçmak isteyen çok sayıda İranlı iş insanının da Türkiye'ye yatırım yaptığına dikkat çekildi. Türkiye'de geçen yıl en fazla ev alan yabancılar arasında İranlılar başı çekiyordu. Türkiye'de yaşayan İranlı emlakçı Hamid Rıza Farahani, “TL değer kaybettiğinden beri daha fazla İranlı Türkiye'de ev alıyor. Elbette Türkiye'deki ekonomi zor durumda ama İran'daki durum çok daha kötü” dedi.

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