Türkiye'ye destek ve yardım mesajları gönderen ülkeler

Çok sayıda ülke, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere destek sağlama kararı aldı. Bunun yanı sıra bazı ülkeler ve kuruluşlar da yardıma hazır olduğunu duyurdu.

GENEL 06.02.2023, 20:23 06.02.2023, 20:36
Türkiye'ye destek ve yardım mesajları gönderen ülkeler

Kahramanmaraş ve çevre iller, şiddetli depremle sarsıldı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen saat artıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB üyesi 10 ülkenin, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'nin talebi üzerine arama ve kurtarma ekipleri göndereceğini söyledi.

Türkiye'ye ekip sevk ediyorlar
Lenarcic, bir grup Türk gazeteciyle yaptığı toplantıda, ekip gönderecek ülkelerin Hollanda, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Çekya, Fransa, İtalya ve Macaristan olduğunu bildirdi.

Deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye dileklerini ileten, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Lenarcic, depremden kısa süre sonra AB Sivil Koruma Mekanizması'nı Türkiye’nin talebi üzerine harekete geçirdiklerini bildirdi.

Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışacaklar
Gelecek saatlerde ve günlerde yardım çağrısına karşılık veren ülke sayısının artacağına inandığını dile getiren Lenarcic, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için şehirlerde çalışacağını söyledi.

AB yetkilisi: Yola çıktılar
Lenarcic, Türkiye'nin de 2016'dan beri katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında destekleri koordine ettiklerini, Türkiye'ye gidecek ekiplerin bazılarının yola çıktığını belirtti.

Uydu servisini devreye aldılar
"Ekiplerin konuşlandırılması ve gönderilmesi konusunda Türkiye ile sürekli temastayız." diyen Lenarcic, gerekli ek desteğe hazır olduklarını, haritalama gibi hizmetler için Copernicus Uydu Servisi'nin de aktive edildiğini anlattı.

Lenarcic, Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarına uydu fotoğraflarıyla acil durum desteği verilmeye başlandığını kaydetti.

Bu arada Lenarcic, Suriye’de de büyük hasar meydana geldiğini ve insani yardım programları çerçevesinde oraya da destek vereceklerini dile getirdi.

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Türkiye için hazır olan ülkeler ve kuruluşlar
Öte yandan ABD, "Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız." dedi. Almanya'dan gelen açıklamada, yardım ulaştırılacağı kaydedildi.

Azerbaycan, yüzlerce kişinin bulunduğu ekip ile yardım malzemeleri göndereceğini duyururken, Bosna Hersek, "Elimizden geleni yapmaya hazırız." mesajı verdi.

Destek ve yardım mesajları gönderen diğer ülkeler ve kuruluşlar şu şekilde sıralandı:

Hindistan, İngiltere, İran, İsrail, İsveç, Kazakistan, KKTC, Litvanya, Lübnan, Mısır, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Ukrayna, Avrupa Birliği, NATO, Türk Devletleri Teşkilatı.

Mekanizma üyesi ülkeler
AB Sivil Koruma Mekanizması'nda 27 AB ülkesi dışında İzlanda, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Türkiye yer alıyor. Mekanizma yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere hazırlık ve bunlara karşılık verilmesi gibi amaçlar için kullanılıyor.

Katılımcı ülkelerin dışında herhangi bir felaketle karşı karşıya kalan her ülke mekanizmayı harekete geçirebiliyor. 20 yıl önce kurulan mekanizmaya 2016’da katılan Türkiye, birçok kez çeşitli ülkelerin mekanizma dahilindeki yardım taleplerine karşılık verdi.

Ankara harekete geçirdi
Daha önce 5 kez yardım talebine yanıt veren Türkiye, Kahramanmaraş merkezli son depremle sabaha karşı üçüncü kez mekanizmayı harekete geçirmiş oldu. Mekanizmaya, her yıl 100’den fazla talep geliyor.

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