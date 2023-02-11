Türkiye'nin risk haritası yayınlandı! İşte en güvenli ve en riskli şehirler

Ülkemizde yer alan fay hatları ve deprem dereceleri son yaşanan afet sonrasında merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrasında milyonlarca vatandaş araştırmaya koyuldu. Artçı depremlerin devam ettiği günlerde birçok profesör tarafından açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Bahsi geçen Doğu Anadolu fay hattının geçtiği iller ise merak ediliyor.

Profesör ve uzman isimler tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte fay hatlarına dair birçok bilgi paylaşıldı. Doğu Anadolu fay hattı ülkemizin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattı olduğu öğrenildi. Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasında yer alan dönüşüm tiiep tektonik sınırını oluşturduğu belirtildi.

Fay hatları haritasında görüldüğü üzere ve profesörler tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda birinci, ikinci ve üçüncü derece riskli bölgeler olarak gruplara ayrıldığı görülüyor.

Birinci derece deprem riskli iller!

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt illerimiz olarak biliniyor.

İkinci derece deprem riskli iller!

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum illerimiz olarak açıklandı.

Üçüncü derece deprem riskli iller!

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir illerimiz olarak belirlendi.

Karar