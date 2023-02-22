Türkiye'nin deprem haritası güncellendi! 6 bölgede diri faylar etkin
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkımla sonuçlanan deprem 40 bin üzerinde vatandaşımızı da yitirmemize neden oldu. Depremler sonrası endişe için de vatandaşlar Türkiye deprem haritasını ve diri fay hatlarını araştırmaya başladı. Türkiye diri fay hattı haritası incelendiğinde ülkemizde Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere 2 büyük diri fay hattı bulunuyor. Peki bu diri fay hatları İstanbul ve Ankara'ya risk teşkil ediyor mu? İşte detaylar...
Türkiye diri fay haritası yenilendi. Kahramanraş ve Hatay depremi sonrası Türkiye fay hattı ile beraber 'Evimin altından fay geçiyor mu' sorusu gündeme oturdu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA, 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu açıkladı. Peki diri fay nedir? Diri fay hatları tehlikeli midir?
KUZEY-DOĞU ANADOLU DİRİ FAY HARİTASI GÜNDEME OTURDU
Türkiye, 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Büyük depremin etkisiyle Türkiye genelinde bina sağlamlık testleri hız kazanırken, vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçenin zeminine dair bilgi almak adına diri fay haritası araştırmalarına girdi.
TÜRKİYE'DE 45 İL VE 110 İLÇEDE DİRİ FAY VAR
Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü MTA, diri fat hatları haritası üzerinde bölgeleri inceliyor. Buna göre, 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi.
İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY YOK AMA...
MTA diri fay hatları haritası verilerine göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattı, İstanbul ve Ankara'da ise diri fay görünmüyor. Ancak İstanbul ve Ankara yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.
Özellikle uzmanlar İstanbul depremi için zamanın yaklaştığını vurguluyor. İstanbul deprem haritasına göre Orta Marmara diri fay hattı içerisinde bir deprem riski bulunuyor.
DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.
DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.
DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.
YENİ MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER LİSTESİ
- Adıyaman- Gölbaşı
- Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
- Ankara- Şereflikoçhisar
- Antalya- Demre
- Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
- Balıkesir- Gönen, Manyaz
- Batman-Kozluk
- Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
- Elazığ- Palu, Sivrice
- Erzincan- Üzümlü
- Eskişehir- İnönü
- Antep - İslahiye
- Hakkari- Şemdinli
- Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
- Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
- İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
- Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu
- Kayseri- Talas, Yeşilhisar
- Kırıkkale- Keskin
- Kırşehir- Akpınar, Mucur
- Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
- Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
- Kütahya- Gediz, Simav
- Malatya- Akçadağ
- Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
- Mersin- Çamlıyayla, Mut
- Muğla- Menteşe, Milas
- Muş- Korkut, Varto
- Niğde- Altunhisar, Bor
- Osmaniye- Düziçi, Toprakkale
- Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
- Urfa-Bozova
- Siirt- Eruh
- Şırnak- Beytüşşebap
- Sivas- Altınyayla, Yıldızeli
- Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye
- Van- Çaldıran, Özalp
- Yalova- Altınova, Çınarcık
Süperhaber
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15