Türkiye'deki Vanlı nüfusu, Van'ın nüfusunu geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre, Van’ın nüfusu 2021'de bir önceki yıla göre 8 bin 327 kişi azalarak 1 milyon 141 bin 15 kişiye ulaştı. Erkek nüfusu 581 bin 945 olurken, kadın nüfusu ise 559 bin 70 oldu.

TÜİK’e göre Türkiye’nin başka şehirlerinde yaşayıp Van kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 1 milyon 613 bin 293.

Buna karşın nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul’da Van kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 246 bin 634 oldu. İstanbul'un ardından 34 bin 151 Van kütüğüne kayıtlı kişi sayısı ile İzmir geldi. Antalya’da 34 bin 27, Bursa’da 32 bin 145, Kocaeli’de 31 bin 525, Tekirdağ’da 30 bin 484, Ankara’da 29 bin 575 Van kütüğüne kayıtlı kişi oldu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL