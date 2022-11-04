Türkiye'de en çok kullanılan soy isimler belli oldu!

Ünlü ekonomi dergisi Forbes hazırladığı soy isim haritasına göre, Türkiye'de en çok kullanılan soyadı Yılmaz olurken Van’da en çok kullanılan soy isim ise ‘Demir’ oldu. Forbes verilerine göre; Türkiye’de en fazla kullanılan soyadları belli oldu. Sıralamada ilk beşte Yılmaz, Demir, Kaya, Kılıç ve Çelik soyadları yer alıyor.

Türkiye’de en çok kullanılan soy isimler;

1- Yılmaz

2- Demir

3- Kaya

4- Kılıç

5- Çelik

6- Şahin

7-Yıldız

8- Yıldırım

9- Aras

10- Bayram

11- Doğan

Forbes Dergisinin hazırladığı haritaya göre Türkiye'de en çok kullanılan soyadı Yılmaz oldu.

Türkiye'de en çok kullanılan soyadı ‘Yılmaz’ olarak belirlenirken en çok kullanılan ikinci soyadı ‘Demir’ olurken, üçüncü sıraya ‘Kaya’ soyadının yerleştiği görülmüştü. İlk 10'da yer alan diğer soyadları sırasıyla; Yılmaz, Demir, Kaya, Kılıç, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Aras, Bayram oldu.

VAN’DA EN ÇOK KULLANILAN SOY İSİM ‘DEMİR’ OLDU

Forbes Dergisinin hazırladığı soy isim haritasına göre, Türkiye'de en çok kullanılan soyadı Yılmaz olurken Van’da en çok kullanılan soy isim ‘Demir’ oldu.

Şehrivan Gazetesi