Türkiye'de en çok kullanılan soy isimler belli oldu!
Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye’de en çok kullanılan soy isimlerin haritasını çıkardı. Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye’de en çok kullanılan soy isimlerin haritasını çıkardı. Peki, Türkiye’de en çok kullanılan soy isimler hangileri? Van’da en çok kullanılan soy isimler hangileridir? İşte Van'da en çok kullanılan soy isim...
Ünlü ekonomi dergisi Forbes hazırladığı soy isim haritasına göre, Türkiye'de en çok kullanılan soyadı Yılmaz olurken Van’da en çok kullanılan soy isim ise ‘Demir’ oldu. Forbes verilerine göre; Türkiye’de en fazla kullanılan soyadları belli oldu. Sıralamada ilk beşte Yılmaz, Demir, Kaya, Kılıç ve Çelik soyadları yer alıyor.
Türkiye’de en çok kullanılan soy isimler;
1- Yılmaz
2- Demir
3- Kaya
4- Kılıç
5- Çelik
6- Şahin
7-Yıldız
8- Yıldırım
9- Aras
10- Bayram
11- Doğan
Forbes Dergisinin hazırladığı haritaya göre Türkiye'de en çok kullanılan soyadı Yılmaz oldu.
Türkiye'de en çok kullanılan soyadı ‘Yılmaz’ olarak belirlenirken en çok kullanılan ikinci soyadı ‘Demir’ olurken, üçüncü sıraya ‘Kaya’ soyadının yerleştiği görülmüştü. İlk 10'da yer alan diğer soyadları sırasıyla; Yılmaz, Demir, Kaya, Kılıç, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Aras, Bayram oldu.
VAN’DA EN ÇOK KULLANILAN SOY İSİM ‘DEMİR’ OLDU
Forbes Dergisinin hazırladığı soy isim haritasına göre, Türkiye'de en çok kullanılan soyadı Yılmaz olurken Van’da en çok kullanılan soy isim ‘Demir’ oldu.
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