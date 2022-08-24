Türkiye'de en çok değiştirilen isim ve soyisimler belli oldu!

Türkiye'de bazı vatandaşlar, isim ve soyadlarından memnun değil. Kimileri yazım ve imla hatası olduğu için, kimileri de 'gülünç' buldukları için soyadlarını değiştiriyor.

24 Aralık'a kadar başvurulabiliyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bir süre önce ad ve soyad değişikliği başvurularının e- Devlet'ten yapılabileceğini duyurmuştu. Çok sayıda vatandaş fırsatı değerlendirerek isim ve soyismini değiştirdi.

Türkiye'de 5 yıldır süren uygulamada 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi. Soyadı ve isim değiştirme işlemi 24 Aralık'a kadar devam ediyor.

En çok değiştirilen isim ve soyadları ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

En çok değiştirilen isimler

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada "Ülke genelinde ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında;

946 Yunis Yunus oldu,

588 Ümüt Ümit oldu,

770 Memet Mehmet oldu,

340 Abubekir Ebubekir oldu,

298 Ferat Ferhat oldu,

218 Çoşkun Coşkun oldu.

Kadınlarda;

971 Sümeyya Sümeyye oldu,

276 Keziban Kezban oldu,

592 Firdes Firdevs oldu,

441 Sadet ise Saadet oldu.

En çok değiştirilen soyisimler

En çok düzeltilen soyadları ise;

6.550 Top,

3.531 Koyun,

2.432 Satılmış,

2.115 Çoşkun,

2.017 Çakal,

1.830 Deli,

1.729 Uğuz,

1.707 İşik,

1.695 Çıplak,

1.442 Kör oldu