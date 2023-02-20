Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek diri fay hattı haritasını açıkladı. Buna göre 45 ilin riskli durumda olduğunu belirlendi.

GENEL 20.02.2023, 11:31 20.02.2023, 11:58
Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Türkiye, 7.7 ve 7.6’lık iki büyük depremde 41 bini aşkın kayıp verdi.

6 Şubat günü yaşanan büyük felaket, depremden etkilenen 11 ilde yaşamlarını idame ettiren vatandaşları evsiz bıraktı.

Tarihin en büyük felaketine yol açan depremin yaraları, 15’inci günde sarılmaya çalışılıyor.

Yaşanan korkunç deprem sonrasında, Türkiye de endişe baş gösterdi.

Uyarılarla beklenen Marmara depremi, vatandaşlarda korkuya neden oldu.

Türkiye genelinde bina sağlamlık testi yapılmaya başlanırken, vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçenin zeminine dair bilgi sahibi olmak istiyor.

Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü MTA, diri fat haritası üzerinde bölgeleri kontrol ediyor.

Buna göre, 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi.

Vatandaşların aklını kurcalayan “Evimin altından fay hattı geçiyor mu” sorusu, haritadaki işaretler ile ortaya çıkıyor.

İşte diri fay hattı üzerinde yer alan iller;

-Aksaray

-Aydın

-Balıkesir

-Bolu

-Burdur

-Bursa

-Bingöl

-Denizli

-Eskişehir

-Erzincan

-Erzurum

-Hakkari

-Hatay

-İzmir

- Kahramanmaraş

-Manisa

-Muğla

-Kocaeli

-Konya

-Osmaniye

- Sakarya

-Tokat

Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Tüm bunların yanı sıra, 110 ilçe de fay hattı üzerinde.

Birinci derece riskli bölgeler
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İkinci derece riskli bölgeler
Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

Üçüncü derece riskli bölgeler
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Risk taşıyan ilçeler;

Adıyaman- Gölbaşı

Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara- Şereflikoçhisar

Antalya- Demre

Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir- Gönen, Manyaz

Batman-Kozluk

Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ- Palu, Sivrice

Erzincan- Üzümlü

Eskişehir- İnönü

Antep - İslahiye

Hakkari- Şemdinli

Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu

Kayseri- Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale- Keskin

Kırşehir- Akpınar, Mucur

Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya- Gediz, Simav

Malatya- Akçadağ

Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

Mersin- Çamlıyayla, Mut

Muğla- Menteşe, Milas

Muş- Korkut, Varto

Niğde- Altunhisar, Bor

Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Urfa-Bozova

Siirt- Eruh

Şırnak- Beytüşşebap

Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

Van- Çaldıran, Özalp

Yalova- Altınova, Çınarcık

Ensonhaber

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