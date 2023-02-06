Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edildi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Yas ilanı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.

Kararda, "6 Şubat 203 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.