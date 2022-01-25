Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonasında Vanlı dağcılardan üç başarı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan ve yapaylığı dolayısıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan buz dağı şeklindeki parkta düzenlenen şampiyonaya, 57 sporcu katıldı. "Hız" ve "lider" kategorilerinde yarışan 57 sporcudan dereceye girenler, milli takım kadrosuna alınacak.

Erzurum da düzenlenen Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonasına Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu Üyesi Abdullah Şay, Musa Sezgin, Serkan Akkoyun, Muhammed Çelik ile Besyo Yüksek Okulu Öğrt. Gör. Dr.Mustafa Bingol ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Nejdet Bozkurt, Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına katıldı.

Liderlik kategorilerinde yapılan tırmanış yarışmasında Van’dan Muhammed Çelik üçüncü, Musa Sezgin beşinci olurken, Ayrıca Musa Sezgin Hız tırmanışında adını finale yazdırarak Türkiye altıncısı oldu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Profesiyonel Dağcı Dr. Mustafa Bingöl yaptığı açıklamada, " Buz tırmanışı branşına olan ilgi her geçen gün ülkemizde ve dünya genelinde artıyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), buz tırmanışını olimpik sporlar arasına almak için çalışma yürütüyor. Olimpiyatlarda göreceğimiz yeni branşlardan birisi de buz tırmanışı olacak. " diye konuştu.

Palandöken Dağı'nda yapay olarak hazırlanan parkurun önemli olduğunu anlatan Bingöl, " Erzurum da düzenlenen Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonasına Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu Üyesi Abdullah Şay, Musa Sezgin, Serkan Akkoyun, Muhammed Çelik ile Besyo Yüksek Okulu Öğrt. Gör. Dr.Mustafa Bingol ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Nejdet Bozkurt, Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına katıldık. 20 Ocak’ta düzenlenen Türkiye buzul tırmanış Şampiyonasında lider tırmanış yarışmasına 57 kişi katıldı.

Öğrencimiz Muhammed Çelik üçüncü ve eski öğrencimiz şu an Van Patika Doğa Sporları Kulübünde olan Musa Sezgin beşinci olmuştur. Ayrı yeten hız yarışmasında da Musa Sezgin finale adını yazdırıp Türkiye altıncı oldu. Bu güzel başarılar bizleri çok gururlandırdı. Öğrencilerimizi ve Antrenörlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim." Söyledi.