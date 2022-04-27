Türk Telekom Van'da en az Lise Mezunu personel alımı yapacak!

Hangi şehirler ve ne gibi branşlarda alım yaptığını sizlere hazırladık. Türk Telekom İştiraki olan ASSİST çağrı merkezi hizmeti ile alımı nasıl yapıyor. En az lise mezunu olan adaylar başvurularını nasıl yapacağı detaylarını hazırladık. Her ilanda farklı unvan ve farklı branş istediği üzere aşağıda verilen başvuru ekranından giriş yaparak inceleyiniz.

Alımı Yapacak Şehir Listesi

Ankara, Konya, İzmir, Edirne, Aydın, İstanbul, Ordu, Trabzon, Rize, Erzincan, Diyarbakır, Karaman, Kırıkkale, Van, Samsun, Adıyaman ve Çorum şehirleri alımı yapacak.

Branşlar ve Detayları

Müşteri Temsilcisi Alımı, Özgür Çalışma Modeli, Stajyer, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Satış Temsilcisi Alımı ve genel başvuru yapılabilir.

ASSİSTT Personel Alımı Başvuru Şartları

Telefonda etkili iletişim kurabiliyor ve bundan keyif alıyorsan,

Diksiyonuna ve ifade biçimine güveniyorsan,

İç motivasyonun yüksekse ve hedef odaklıysan,

Zaman yönetiminde hassas olduğunu düşünüyorsan,

Vardiya sistemiyle günün farklı zaman dilimlerinde çalışmaya açıksan,

Lise ve üzeri öğrenimini tamamladıysan,

MS programlarını etkin şekilde kullanabiliyorsan,

(Erkek adaylar için) Askerliğini tamamladıysan ya da en az 2 yıl tecil ettirdiysen,

Yukarıda belirtilen şehirlerde yaşıyorsan ya da yaşayabilecek durumdaysan,

Çalışma Ortamı Açıklaması Dinamik ve güvenilir bir çalışma ortamı,

Sunulan çeşitli eğitim olanaklarıyla kişisel ve profesyonel gelişim fırsatları

Büyük bir takımın üyesi olmanın gururu,

Her geçen gün büyüyen bir işin ve başarının önemli bir parçası olabilirsiniz.

Başvuru Ekranı

Kaynak:kamupersonelialim.com