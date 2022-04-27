Türk Telekom Van'da en az Lise Mezunu personel alımı yapacak!
Türk Telekom ASSİSTT 17 İl Personel alımı iş ilanları yayınladı. Yayınlanan iş ilanlarına göre başvuruları elektronik ortamda alınıyor. En az lise mezunu olan adaylar Türk Telekom İştiraki personel alımı başvurusu nasıl yapılacağı açıklandı.
Hangi şehirler ve ne gibi branşlarda alım yaptığını sizlere hazırladık. Türk Telekom İştiraki olan ASSİST çağrı merkezi hizmeti ile alımı nasıl yapıyor. En az lise mezunu olan adaylar başvurularını nasıl yapacağı detaylarını hazırladık. Her ilanda farklı unvan ve farklı branş istediği üzere aşağıda verilen başvuru ekranından giriş yaparak inceleyiniz.
Alımı Yapacak Şehir Listesi
Ankara, Konya, İzmir, Edirne, Aydın, İstanbul, Ordu, Trabzon, Rize, Erzincan, Diyarbakır, Karaman, Kırıkkale, Van, Samsun, Adıyaman ve Çorum şehirleri alımı yapacak.
Branşlar ve Detayları
Müşteri Temsilcisi Alımı, Özgür Çalışma Modeli, Stajyer, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Satış Temsilcisi Alımı ve genel başvuru yapılabilir.
ASSİSTT Personel Alımı Başvuru Şartları
Telefonda etkili iletişim kurabiliyor ve bundan keyif alıyorsan,
Diksiyonuna ve ifade biçimine güveniyorsan,
İç motivasyonun yüksekse ve hedef odaklıysan,
Zaman yönetiminde hassas olduğunu düşünüyorsan,
Vardiya sistemiyle günün farklı zaman dilimlerinde çalışmaya açıksan,
Lise ve üzeri öğrenimini tamamladıysan,
MS programlarını etkin şekilde kullanabiliyorsan,
(Erkek adaylar için) Askerliğini tamamladıysan ya da en az 2 yıl tecil ettirdiysen,
Yukarıda belirtilen şehirlerde yaşıyorsan ya da yaşayabilecek durumdaysan,
Çalışma Ortamı Açıklaması Dinamik ve güvenilir bir çalışma ortamı,
Sunulan çeşitli eğitim olanaklarıyla kişisel ve profesyonel gelişim fırsatları
Büyük bir takımın üyesi olmanın gururu,
Her geçen gün büyüyen bir işin ve başarının önemli bir parçası olabilirsiniz.
Kaynak:kamupersonelialim.com
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|36
|81
|2. Bodrumspor
|36
|71
|3. 1461 Trabzon FK
|36
|70
|4. Sivas Belediyespor
|36
|66
|5. Çorum FK
|36
|61
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|36
|60
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|36
|60
|8. Afjet Afyonspor
|36
|59
|9. Somaspor
|36
|52
|10. Ankaraspor
|36
|51
|11. İnegölspor
|36
|50
|12. Etimesgut Belediyespor
|36
|47
|13. Diyarbekirspor
|36
|41
|14. Sarıyer
|36
|40
|15. Serik Belediyespor
|36
|39
|16. Adıyaman FK
|36
|37
|17. Turgutluspor
|36
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|36
|32
|19. Niğde Anadolu FK
|36
|28
|20. Kahramanmaraşspor
|36
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|34
|43
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21