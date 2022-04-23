Türk lirası, Suudi Riyali karşısında değer kaybetti: Diyanet, umreye yüzde 150 zam yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine dolarla ödenen umre işlemlerinin 2019 yılında Suudi Arabistan Riyali(SAR) ile yapılmasına karar vermişti. 2022 yılında Diyanet, Türk lirası SAR karşısında da değer kaybedince yüzde 150 zam yaptı.

GENEL 23.04.2022, 16:39
Türk lirası, Suudi Riyali karşısında değer kaybetti: Diyanet, umreye yüzde 150 zam yaptı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen umreye bu yıl yüzde 150 zam geldi.

Diyanet, “Şevval ayı (Ramazan ayının peşinden gelen ay) umre ziyaretleri” için dört asgari ücret tutarında fiyat belirledi. 2019 yılında 7 bin 500 TL olan en düşük umre ücreti, 2022 yılında 18 bin 620 TL (4 bin 750 SAR) oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 22 Nisan’da 1 TL karşısında 3,93 TL’den işlem gören 1 SAR’ın umre fiyatlarına etkisi Diyanet’in umre tarifelerine de yansıdı.

En düşük umre ücreti SAR üzerinden belirlenen 18 bin 620 TL ile umreye gidenlerin dört kişilik odalarda kalacağı bildirildi. Üç kişilik odalarda kalmak isteyenler için umre ücreti 19 bin 113 TL’ye, iki kişilik odada kalmak isteyenler için ise umre ücretleri 19 bin 564 TL’ye çıktı. Diyanet, çocuk umresi için de fiyat belirledi. Dört kişilik odaların çocuklar için ücreti 16 bin 75 TL oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Şevval ayı umre turlarının" 2 Mayıs, hac seyahatlerinin ise 7 Haziran’dan itibaren başlayacağını açıkladı. İlk tur ziyaretlerinin 10- 21 Mayıs, ikinci tur ziyaretlerinin ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

KARAR

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 35 78
2. Bodrumspor 35 70
3. 1461 Trabzon FK 35 67
4. Sivas Belediyespor 35 63
5. Çorum FK 35 61
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 35 60
7. Afjet Afyonspor 35 59
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 35 57
9. Somaspor 35 52
10. İnegölspor 35 49
11. Ankaraspor 35 48
12. Etimesgut Belediyespor 35 44
13. Diyarbekirspor 35 41
14. Sarıyer 35 39
15. Serik Belediyespor 35 39
16. Adıyaman FK 35 36
17. Turgutluspor 35 34
18. Ergene Velimeşespor 35 31
19. Niğde Anadolu FK 35 25
20. Kahramanmaraşspor 35 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 34 48
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 41
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Altınordu 32 41
13. Denizlispor 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 32 57
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Newcastle 34 43
10. Brighton 33 40
11. Leicester City 32 42
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21