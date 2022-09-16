Türk Büro-Sen Van Şube Başkanlığı hizmet ofisi açıldı

Adliye karşısında bulunan Trend Plaza kat 3'te hizmet vermeye başlayan Türk Büro-Sen Van Şube Başkanlığı hizmet ofisi açılışına Van Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Veysel Erdem, Kamu-Sen Van İl Başkanı Suat Sayıcı, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selçuk Yürektürk, Kamu-Sen'e bağlı sendikaların il temsilcileri ve Türk Büro-Sen sendika üyeleri katıldı.

"MEMURLARIMIZIN SIKINTILARINI DAHA AKTİF OLARAK TAKİP EDECEĞİZ"

Açılışta konuşan Türk Büro-Sen Van Şube Başkanı Ömer Özgüven, "Doğu'nun incisi Van ilimize Türkiye'nin en büyük konfederasyonu olan Türkiye Kamu-Sen'in Büro kolu olan Türk Büro-Sen Sendikamızın Şubesini açmanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Bundan böyle ilimizde görev yapan memurlarımızın sıkıntılarını daha aktif olarak takip edeceğiz.

İş yerlerinde meydana gelen sıkıntıları, olumsuzlukları, kanun çerçevesinde çözmek için gayretle uğraşacağız. Hakkı tutup kaldıranların sendikası olan Türk Büro-Sen sendikamızın Van Şubesi, ülkemize, vatanımıza, camiamıza, üyelerimize ve Van ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi